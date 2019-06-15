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東森受邀公益論壇分享兩岸小天使交流　純真情誼令與會者動容

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▲2019第十一屆海峽論壇，兩岸公益論壇，廖尚文,林燕玲,關杰玲,趙怡,王家瑞。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲東森文化基金會執行長關杰玲15日在兩岸公益論壇發表「兩岸小天使文化交流分享快樂、散播愛！」。(圖／記者蔡紹堅攝)

生活中心／綜合報導

海峽兩岸關係密切、互動頻繁，東森集團更是以「分享快樂、散播愛」為本，長期致力於推動兩岸學童交流互訪。今（6/15）東森文化基金會受邀至2019兩岸公益論壇分享「兩岸小天使文化交流公益活動」經驗談，溫馨的互訪過程不僅為兩岸孩子搭起友誼橋樑，也開闊學童視野，獲得現場眾多與會嘉賓肯定，認同東森有遠見地早一步向下扎根，為兩岸締結深厚的友誼。

▲▼福建小天使來台Day1。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼東森集團大家長王令麟(後排中)一向對偏鄉部落及老殘弱的公益服務不遺餘力，也相當支持兩岸小天使交流活動。(上／資料照；下／記者蔡紹監攝)

▲2019第十一屆海峽論壇，兩岸公益論壇，廖尚文,林燕玲,關杰玲,趙怡,王家瑞。（圖／記者蔡紹堅攝）

自西元2,000年成立東森慈善基金會、東森文化基金會起，「公益」已然是東森媒體集團的另一張名片，舉凡關懷台灣偏鄉部落原住民學童、救助老弱殘等各種實質的送愛行動，東森集團大家長王令麟投入公益始終不遺餘力，也因此享有「東森爸爸」的美譽；而東森基金會也致力於作為兩岸文化交流的推手，可遠溯至1997年起，連續十年接待中國各省份學童來台參與和平小天使參訪團，參觀公司攝影棚及新聞主播體驗。

▲透過文化交流，讓孩子們對兩岸同文同種有最直接的感受。

東森基金會在2018年更接連邀請上海、福建小天使來台，積極安排多所學校交流參訪，讓孩子們體驗豐富多元的台灣傳統民間藝術，如：舞獅、拓碑、三塊板說唱、品茗甚至是泰雅族原民文化等，其中相當有意思的是與福建交流活動時，除了台灣小茶師分享台灣鐵觀音及茶道，福建小天使們也著漢服、備茶具示範宋代點茶交流；行程中除了學習、也有玩樂，像是安排至台北市區及近郊名勝如：101、故宮、九份、野柳等景點觀光。

▲兩岸小天使交流活動就像到朋友家玩，孩子們用純真快樂的方式拉近彼此的距離。

東森文化基金會表示，兩岸小天使交流活動是一種類比「到朋友家玩」的出發點，讓兩岸的孩子們用最純真快樂的方式去感受兩岸文化同文同種，拉近彼此的距離。這樣能促進孩子們學習成長的機會，不僅師長們樂觀其成，家長們也拿出台灣人享譽國際的好客、熱情招待遠道而來的孩子們，準備許多台灣經典美食佳餚，像是麵線、茶鵝、竹筍雞湯、當令水果…等，讓孩子們大飽口福，也對台灣美食留下深刻印象。

▲第一屆兩岸小天使交流至今締結的友誼，至今超過十年從未間斷。

來自上海、福建小天使也在晚宴上大秀才藝，展現亮眼的自信，更珍貴的是這樣的活動過程中，透過讓孩子們抽學伴、互留連絡方式，不僅成為成長過程難忘的經驗，更牽起一生的情誼，像是東森基金會就在交流晚宴上，邀請到第一屆小天使交流活動的兩岸代表於現場視訊連線，兩人自7歲認識至今已17歲，從未間斷過的好感情，直接見證交流活動背後更深遠的實質意義，也驗證透過文化之旅，確實能以台灣的軟實力，強化兩岸小朋友之間的共識與凝聚力。

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關鍵字：公益,愛心雲,東森慈善,東森基金會,兩岸小天使,王令麟

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