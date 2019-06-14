復興國小「甜甜秘密小隊」　了解屏東糖業發展故事

▲屏東復興國小「甜甜秘密小隊」，以屏東糖業的發展為題參與2019臺灣學校網界博覽會專題研究競賽獲獎。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

早年為台糖公司子弟學校的屏東復興國小學生經台糖屏東區處的協助，探究整理屏東糖業發展的歷史軌跡與故事，參與2019臺灣學校網界博覽會專題研究競賽，榮獲國小組「地方歷史古蹟」組金牌獎，同時獲得「邢禹倩老師紀念特別奬」，花開並蒂，台糖董事長黃育徵專程南下讚揚他們是「全臺最小的糖業文化研究員」，感謝師生們對延續糖業文化的用心。

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▲▼台糖董事長黃育徵頒獎給獲獎小朋友、校長。

屏東復興國小鄰近台糖屏東區處，學校8名年僅11歲的學生組成「甜甜秘密小隊」，以屏東糖業的發展為題參與2019臺灣學校網界博覽會專題研究競賽。

比賽期間，台糖屏東區處提供諸多具有歷史意義的製糖文物、照片及歷史資料，適時向師生解說，協助探究與整理文史資料，成功於競賽中脫穎而出，發揚地方歷史古蹟。

台糖董事長黃育徵得知消息後，昨13日專程南下偕同屏東區處經理黃龍杰等人拜訪甜甜蜜蜜專題團隊，感謝師生們為糖業文化的深化及紮根努力，並深入了解其對專題製作的動機和信念，以及如何突破過程中所遭遇的困難。

黃育徵看完研究成果影片後，深受其豐碩的成果所感動，極力讚揚8位學生為「全臺年紀最小的糖業文化研究員」，並勉勵學生持續培養對周遭環境及文化關心的敏銳度，在現有的基礎上創作更多的研究成果。

他也邀請復興國小的師生參訪台糖虎尾糖廠或善化糖廠，實際看到製糖工場及了解製糖流程，ㄧ同為糖業文化歷史作見證。