社會局長葉壽山辭官返屏東參選　韓國瑜贈「莫忘世上苦人多」

▲屏東市長林協松（左）獻花給卸任返鄉的屏東市前市長葉壽山。（圖／取自葉壽山臉書）

記者陳崑福／屏東報導

被高雄市長韓國瑜延攬擔任社會局長的屏東市前市長葉壽山，14日晚請辭獲准後，搭乘火車返屏，一下火車看到近百位鄉親佇立多時等候，並獻花歡迎，頓時內心一陣揪結，他對鄉親們的不離不棄，一路相挺，感到很窩心，並在屏東市慈鳳宮（媽祖廟）參拜後宣布投入國民黨屏東縣第一選區立委黨內初選。

下屆屏東縣第一選區立委選舉，國民黨除葉壽山外，另有宋麗華、黃冬輝兩人表明投入黨內初選；而民進黨則是競選連任的鍾佳濱、無黨籍的蔣月惠已篤定參選，另傳出還有重量級入物欲參選，讓一選區立委選舉顯得很熱鬧。

葉壽山昨晚下火車後，由前立委王進士、屏東市長林恊松、屏東縣議員黃明賢、張平原、陳揚，以及多位代表、里長等，一起陪同至慈鳳宮拜拜，並在媽祖面前宣布參選國民黨屏東縣第一選區立委黨內初選。

葉壽山在臉書感謝高雄市民政局長曹恆榮、勞工局長王秋冬、高雄市議員黃香菽，以及一路相送壽山返屏的社會局的同事們，讓他都記住了，更不會忘記臨行前韓國瑜市長的叮嚀「莫忘世上苦人多」，一定要為社會多做一點事。

葉壽山說，就從今天起，他已選擇勇於承擔，義無反顧參選立委，為維護人民權益，全力以赴。請唯一支持他參選立委的朋友，為了讓人民過好日子，再一次手牽手肩並肩，共同打一場漂亮的選戰。