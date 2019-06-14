慶祝警察節　潘孟安：國慶煙火＆台灣設計展屏東再驕傲

▲屏東縣警局14日在縣警局禮堂，辦理2019年度警察節慶祝大會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局今天在縣警局禮堂，辦理2019年度警察節慶祝大會，由潘縣長孟安親自主持，會中表揚今年5月底，分別於本縣竹田及枋寮地區查獲2座製毒工廠有功人員、2019年度機關模範警察、全國刑事鑑識楷模、績優警勤區、偵破重大刑案有功人員、績優義警、義交、民防人員、志工人員等資深績優人員100多人。

▲▼潘孟安（左四）頒獎給有功人員。

其中，內埔分局偵查佐陳煒賢檢肅轄內數個危害社會秩序安寧的不法集團，檢肅以黃男為首的10名暴力討債集團到案；另以張男為首9名的暴力討債集團成員到案，展現政府除暴決心，建構社會安全網，獲選為偵破重大刑案有功人員。

▲▼潘孟安致詞、頒獎傑出 人員。



刑警大隊小隊長胡南煌則偵破大宗製毒工廠，起獲第二級毒品安非他命成品逾2千477公克，防止毒品危害國人健康，堪為表率，並獲頒行政院「安居緝毒專案」績優人員。

屏東分局偵查佐梁家榮，對執掌勤業務推動，兢兢業業，全力以赴，表現傑出，經內政部警政署評選為2019年全國刑事鑑識楷模；這些傑出員警均由縣長在慶祝大會頒獎表揚。

潘縣長於會中致詞感謝員警平時在工作崗位上，為維護治安奉獻心力，並高度肯定警察同仁全面緝毒、肅槍、守護民眾的勤奮及用心；更談及睽違12年後將再次舉辦國慶煙火及今年首次移師屏東舉辦的台灣設計展，均必須仰賴警察對治安及交通的維護，期能延續今年初台灣燈會榮光，讓屏東再次驕傲。