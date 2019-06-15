深夜嗆中央卡防疫...政院「完整證據」打臉韓國瑜：沒收到公文怎給錢

▲蘇貞昌、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜因為登革熱疫情和行政院長蘇貞昌槓上，韓國瑜深夜在臉書發文，怒嗆中央「院長衝衝衝、防疫補助空空空」，還稱市府曾在2月及5月的行政院蚊媒會議上都提案爭取補助款，但中央完全未正面回應。對此，行政院15日公布完整經費補助過程，傻眼反擊韓國瑜，中央根本沒有收到公文、無從核撥經費。

韓國瑜深夜發文嗆中央，他表示，「高雄市政府早就提報今年登革熱可能會提前爆發，故在今年2月及5月的行政院蚊媒會議上都提案爭取補助款，但中央完全未正面回應。就算蘇團隊那兩次開會沒有出席，以院長完整的行政資歷會不知道嗎？」

面對韓國瑜指控，政院公布完整經費補助流程打臉韓國瑜，據了解，高雄市從頭到尾皆不曾以公文正式提出，請中央於1523萬元傳染病防治經費外，再額外補助經費5000萬或4700萬之具體申請用途計劃書，只曾在疫情尚未爆發、中央補助經費亦尚未核撥完的會議中，以口頭提出，從未正式發文，中央根本無從核撥。

行政院發言人Kolas Yotaka 15日回應，中央絕對不可能黑韓，防疫不可能不補助，針對韓國瑜所稱市府要求的五千多萬補助款，中央到現在都還沒有收到公文，是不是應該請韓市長去了解一下，公文可能還留在市政府，她強調，「防疫事關重大，中央不會分藍綠，韓市長應該要了解完成補助的基本流程」。

根據政院資料，2月11日疾管署核定補助高雄市今年傳染病防治經費1523萬9千元，並函請高雄市於2/26前辦理第一期款請款。當月19日高雄市於僅發生1例本土登革熱（2/1確診）、連上開第一期款都還未申請撥付的情況下，即於跨部會蚊媒會議中「以會議資料方式」提案請求中央動支二備金補助其5300萬元，署長也在會中請高雄市如中央防疫補助款、地方防疫預算、地方二備金都用完，如還有不夠時再提出。

2月26日該署撥付予高雄市今年中央傳染病防治經費第一期款453萬6千餘元（內含151萬元登革熱補助經費，及其他傳染病防治經費）。5月21日時高雄市第二次於跨部會蚊媒會議中「以會議資料方式」，二度提案請求中央動支二備金補助其4600餘萬元（當時仍僅有1例本土確診案例，且亦未說明中央第一期補助款及該市自有防疫預算是否已用完），署長再次於會中表示中央一期補助款用完、高雄自有預算及二備金亦皆已用完時再提出。

時至5月27日開始，高雄市確診案例接連爆發，至6月3日已達12例，4日該署主動聯繫高雄市衛生局，原訂7月才要核撥的第二期補助款，請其提早檢據申撥，當月5日高雄市衛生局函請疾管署核撥傳染病防治第二期款1070萬元（內含登革熱二期款710萬，及其他傳染病二期經費），該署於6/6收到公文當日立即核撥）。至此時，該署今年核定補助高雄市之傳染病防治經費共1523萬9千元，已全數撥付完畢

韓國瑜6月13日於院會中向蘇貞昌表示，高雄市的傳染病防治預算3400多萬，及第二預備金4700多萬都已動用了，其他向中央申請的錢，請行政院長大力幫忙。

不過，根據政院資料，其一，韓國瑜所稱高雄市已動用二備金4700萬元，其參加院會當天，公文仍在市長室尚未核批，更無已動支完畢之實。其二，高雄市從頭到尾皆不曾以公文正式提出，請中央於1523萬元傳染病防治經費外，再額外補助經費5000萬或4700萬之具體申請用途計劃書，只曾在疫情尚未爆發、中央補助經費亦尚未核撥完的會議中，以口頭提出，從未正式發文，中央根本無從核撥。