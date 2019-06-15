嗆蘇貞昌攝影機緊盯「不太光明磊落」 政院酸：韓市長不是院會唯一焦點

▲高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜對於日前參加行政院會，爭取登革熱防治補助經費五千多萬，過程被剪接影片播放，他認為院會現場兩台攝影機一直照自己，「行政院不太光明磊落，心裡面不舒服」。對此，行政院15日回應，院會中六都首長或代表都有入鏡，「韓國瑜並非行政院院會的唯一焦點」。

韓國瑜日前參加行政院會後，蘇貞昌臉書專頁按照往例剪輯影片公布、宣傳政績，不過，韓國瑜卻覺得自己「被修理了」，深夜發文嗆聲，「院長衝衝衝、防疫補助空空空」，韓國瑜提到自己去開行政會院時態度和善也很尊敬，沒想到開完會卻被剪貼影片修理，本來是希望行政院能重視高雄建設，怎麼變成黑韓，認為「行政院不太光明磊落，心裡面不舒服」。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka 回應，韓市長質疑行政院動作不太光明磊落，讓他心裡不舒服，這樣的想法是他太多慮，要請韓國瑜以後放鬆心情，北上列席行政院院會。

Kolas 解釋，行政院剪輯院會的影片，主要是要向社會大眾說明蘇院長在院會的裁示，讓民眾了解蘇院長為人民做了什麼決定，行政院的攝影機沒有只對著韓市長，所有的閣員與六都首長、副首長都入鏡，政院負責攝影等工作人員，事後是將整個院會的重點濃縮，韓市長並非院會的唯一焦點。

蘇貞昌14日受訪時也強調，過去十八次院會都有錄音錄影並剪輯公開給全國民眾知道，重點是要讓人民知道政府做了什麼，不是針對韓國瑜，這不是第一次公開影片也不會是最後一次，不是利用什麼資源，而是讓人民知道政府替國人做了什麼，還有要呼籲民眾一起做該做的事，不用刻意扭曲。