反擊蘇貞昌PO影片修理　韓國瑜深夜951字酸：請中央不要「只會用講的」

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜13日參加行政院會後，卻被行政院長蘇貞昌剪輯影片，遭點名批評之外還有疑似閉目養神的畫面，讓他覺得自己「被修理了」。他14日晚上11時以〈院長衝衝衝、防疫補助空空空〉一文回擊蘇貞昌，並PO出相關的影片，請中央不要「只會用講的」，讓高雄市趕快看到真正「白花花的銀子」。

韓國瑜在行政院會上針對登革熱防疫與南部國際機場向行政院提出建議，希望高雄的建設能獲得中央的幫助。蘇貞昌也特別提醒韓國瑜，「全國已經發生20例登革熱，通通在高雄，尤其後面的19例，都是在他跑來跑去忙著選舉這段期間發生在高雄，這是很可怕的現象，我特別請他一定要加強防疫及加油。」

▲行政院長蘇貞昌、高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝，資料照）

影片一出，韓國瑜提到，「蘇貞昌院長上任後希望高雄市長去開會，我也去，卻被剪貼影片來修理我，這樣不太好，我們去就是非常禮貌拜託行政院幫忙高雄建設，提五個案子，怎麼會被剪貼在網路上攻擊，事實上中央補助一千萬有很多疾病，不光登革熱，沒想到卻剪片被修理，我覺得很沒必要，中央地方聯手建設高雄目的偏掉，不管怎樣我已經被修理了被黑了，希望中央補助登革熱大概五千多萬能盡快核發，全力防治登革熱。」

兩人疑似隔空交火。面對韓國瑜抱怨，蘇貞昌也解釋，行政院具體答覆韓國瑜提出的問題，過去18次院會全程都有錄音錄影，是為了要向人民報告政府討論了什麼，「對於他不清楚的相關資料，我也特別告訴韓市長，蔡總統上任以來已經補助給高雄2400多億，絕對沒有分藍、綠，所以他過去的誤會、不清楚的地方，我藉著昨天也告訴他，他也非常感謝。」

不過韓國瑜於深夜在臉書上發了951字的文章反擊，嘲諷蘇貞昌開院會不但全程錄影，還剪輯製作影片上傳「又專業又有效率」，但蘇貞昌到現在還搞不清楚登革熱防治計畫預算的項目，「防治登革熱的錢有兩種：一種是例行性計畫專款、另一種是補助款。」他指出，高雄市政府在爭取的一直都是「補助款」，但蘇貞昌目前為止所提的都是本來就會給高雄的「例行性計畫專款」，而不是「補助款」。

韓國瑜指出，高雄市政府早就提報今年登革熱可能會提前爆發，故在今年2月及5月的行政院蚊媒會議上都提案爭取補助款，但中央完全未正面回應，「就算蘇團隊那兩次開會沒有出席，以院長完整的行政資歷會不知道嗎？」

他特別說明，蘇貞昌在6月5日說：「給高雄的專款有800多萬，還用不到1/4。」事實是：行政院6月4日發函說可以領錢，6月10日市政府才收到第二期的700多萬，「請問這樣要怎麼用到1/4？況且此筆預算主要用於用人費，用人費是按月撥款，帳面上還預留人事預算是很正常的事，這是基本的預算原則，蘇院長這麼躬親勤政，怎麼會不知道基本預算原則？」

▲韓國瑜出席行政院會，卻被剪輯影片上傳臉書。（圖／翻攝自蘇貞昌Facebook）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

至於108年下半年「例行性計畫專款」，韓國瑜表示，原定計畫內的款項預計在8、9月就會花完，馬上就是9月登革熱高峰期，勢必要投入大筆經費，所以才會另外申請「補助款」，但中央卻都未正面回應，「這裡要呼叫最最最關心高雄的諸位民進黨立法委員和在議場不遺餘力質問市府官員的高雄市議員們，趕快翻著白眼問一下中央政府，高雄登革熱防治的『補助款』在哪裡？（白眼、白眼、白眼）」

文末，韓國瑜表示，登革熱預算只是黑他的其中一項而已，「誠懇敬告，黑我韓國瑜一個可以，但是請不要抹滅我們整個市府團隊的努力、不要把高雄市民的安全與福祉當成政治籌碼。」

他也再三強調，「登革熱與市民健康和生命安全息息相關，我們高雄市政府、尤其衛生局和環保局盡心盡力在防疫除害，請中央不要『只會用講的』，用蘇院長最喜歡說的效率讓我們高雄市趕快看到真正『白花花的銀子』。所以，儘管放馬、放恐龍過來黑我韓國瑜，但請不要放任病媒蚊！」