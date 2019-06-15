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160攤「國瑜夜市」雲林再現　香腸瀑布半天賣千條…85度c也來

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▲▼正妹韓粉賣的「市長鳳梨酥」相當吸睛。（圖／記者賴君欣攝）

▲壯觀的「香腸瀑布」在雲林造勢場重現。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣、洪正達／雲林報導

高雄市長韓國瑜第三場大型造勢活動「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」，在斗六人文公園登場，著名的「國瑜夜市」這次也沒缺席，「香腸瀑布」、「韓冰」、「杏仁哥」、「市長鳳梨酥」等知名攤商齊聚一堂，甚至連連鎖咖啡店85度c也到場擺攤、搶賺一波韓流財。

▲▼正妹韓粉賣的「市長鳳梨酥」相當吸睛。（圖／記者賴君欣攝）

▲知名攤商「韓冰」也來了。（圖／記者賴君欣攝）

2000條香腸一字排開，壯觀的「香腸瀑布」這回重現雲林，老闆陳嘉慶笑說，上次花蓮場沒去，大家不斷反應「很想他」，這回乾脆前一晚就到雲林就位，烤香腸烤到手指關節都受傷，還是甘之如飴。另一攤同業同樣準備2000條烤香腸，結果才半天就已經賣出1000條，生意嚇嚇叫。

還有這位賣市長鳳梨酥的26歲正妹韓粉，長髮大眼、笑容甜美，在攤商中相當吸睛，從韓國瑜當選市長後，就一路跟著「國瑜夜市」到處擺攤，這次雲林場當然也沒缺席，另外像是知名韓粉代表「杏仁哥」，準備了2020杯杏仁茶到場，「貼紙哥」阿豪和「韓冰」也都到場擺攤、相當熱鬧。

▲▼正妹韓粉賣的「市長鳳梨酥」相當吸睛。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼正妹韓粉賣的「市長鳳梨酥」相當吸睛。（圖／記者賴君欣攝）

▲正妹韓粉賣的「市長鳳梨酥」相當吸睛。（圖／記者賴君欣攝）

造勢現場也驚見知名連鎖咖啡85度c到場擺攤，業者說，正巧店面離造勢場地不遠，乾脆把握商機、把店內的飲品和麵包搬來賣，想親身感受看看能不能真的「發大財」，另外也有攤商特製雲林版的賣菜郎鑰匙圈，把韓國瑜手上原本拿的高麗菜換成斗六名產柚子，造型可愛。

▲▼正妹韓粉賣的「市長鳳梨酥」相當吸睛。（圖／記者賴君欣攝）

▲85度c也來擺攤搶賺韓流財。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼正妹韓粉賣的「市長鳳梨酥」相當吸睛。（圖／記者賴君欣攝）

▲攤商自製「斗六版」限定鑰匙圈。（圖／記者賴君欣攝）

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關鍵字：高雄,韓國瑜,2020,雲林,造勢,國瑜夜市,攤商,韓粉

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