台中寧波洽簽旅遊合作交流　力拚每年20萬人次互訪

▲台中市觀旅局長林筱淇（後左1）、寧波文化廣電旅遊局副局長邱金岳（右1）等人互簽協議。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市副市長令狐榮達3月率經貿文化交流團出訪大陸寧波市，洽商兩地觀光合作議題，6月13日寧波市回訪，觀旅局長林筱淇、寧波市文化廣電旅遊局副局長邱金岳等人在晚宴上洽簽交流合作協議，希望兩地每年互訪人數達20萬人，活絡兩地經濟。

林筱淇表示，寧波人均GDP破2萬美元，消費實力已經與北京、上海等一線城市等量齊觀，出境旅遊實力亦不容小覷，已躋身「出境游消費力20大城市」第15名，且寧波8百萬人口與中台灣7百萬人口合計1千5百萬，人口是兩地未來旅遊發展的重要利基。

林筱淇除邀約寧波市組團參加2020台灣燈會並設置交流燈區外，也希望未來寧波與台中可以透過節慶合作，例如，寧波市寧海縣前童鎮元宵旅遊文化節、四明山櫻花紅楓觀賞節、白枇杷節、芋艿頭文化節等活動，與中台灣元宵燈會、泰安櫻花季、太平的枇杷節、大甲芋頭文化節等，擴大交流與民間互訪送客，共創兩地觀光旅遊榮景。

邱金岳致詞表示，觀光交流過程充分感受到台中的熱情與真誠，未來兩地絕對不會是單向的旅遊發展，一定朝向長期穩定互訪努力，寧波旅行社協會簽約代表潘慧敏強調，在既有航線基礎上，將規劃4天3夜與8天7夜中台灣深度區域旅遊，讓寧波遊客能夠悠閒從容地品味台中風情。

台中、寧波同樣擁有海空雙港優勢，國際入出境旅遊市場持續成長，兩地每周兩班直飛，往返約90分鐘，未來雙方民間觀光組織已有發展共識，將持續擴大節慶活動支援互訪、旅遊行銷宣傳、踩線與旅遊產品合作，兩地旅遊市場發展行情持續看漲。