「怎麼會虐童」國小畢業班集資捐千元助兒福　成「台中最美風景」

▲大里內新國小6年2班捐上千元助兒權會，理事長王薇君誇讚「台中最美風景」。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

「台中最美的風景」在內新國小！畢業班6年2班為幫助弱勢兒童，決定將上千元園遊會結餘款等，捐助中華民國兒童權益促進協會。理事長王薇君專程南下，親自頒發感謝狀給這20多位小天使，並鼓勵他們能持續善念，能力所及都能為社會付出。

大里區內新國小13日晚間舉行畢業典禮，場面溫馨，不捨離開學校及老師的學生，在典禮結束後回到各班級，在親友的安慰下幾乎泣不成聲，其中6年2班的小朋友也不例外。

特別的是，2班卻有神秘嘉賓到訪，那就是中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君，她除了專程從台北南下，更帶來好朋友台中市社會局長李允傑一起來，給小朋友驚喜。由於事發突然，更驚動該校校長林淵輝到班上，感謝小朋友的愛心。

▲兒權會理事長王薇君帶著社會局長李允傑到場，感謝小朋友的善心，校長林淵輝也到場致謝。（圖／記者李忠憲攝）

原來，內新國小每年都會舉辦園遊會，6年2班小朋友每次結餘都會捐助社福單位，今年因為班導師洪加俐播放兒權促進協會照顧兒童，理事長王薇君更全省跑透透，給予相關個案妥適協助。小朋友們有的感同身受，有的義憤填膺，希望身為兒童的他們，能為兒童盡一份棉薄之力，所以決定捐出結餘1000元給兒權會。另外，更有2位同學另外拿出辛苦存下來的零用錢，另捐出100元及120元。

▲兒權會理事長王薇君頒給謝狀給另捐出120元的王同學。（圖／記者李忠憲攝）

王同學表示，他看完影片後驚呼怎麼會有這種虐童案件？雖然班上已有捐款，但他單純就是想再付出，很開心，未來也會繼續樂捐，幫助需要幫助的人。

王薇君表示，她接到導師打電話到協會問匯款帳號，得知2班小朋友捐款初衷，內心十分感動，即使金額不高，但為社會付出的意念是非常重要的，她也要親自來頒發感謝狀給他們。這些孩子們很感動人心，是台中最棒、最美的「風景」！

▲王薇君感謝6年2班小朋友，致詞後差點落淚。（圖／記者李忠憲攝）

她感動到快哭出來並說，孩子們給予的肯定，是她7年來努力收到最好的「禮物」，因為他們是保護兒童未來的希望種子。希望大家能持續善念，未來只要能力所及，都能為社會來付出。

現場獻唱一曲「陽光與小雨」的社會局長李允傑也說，很高興我們的畢業班將款項集結起來捐出做公益，這也符合市府推行「兒虐零容忍」，兒權會是關心全國虐童個案，目標一致。有這一群小天使很感動，錢雖不多，但愛心無限大。希望大家都莫忘初心，一起利益眾生。

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