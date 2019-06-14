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一個右轉、一個超車！大力撞…騎士下半身癱瘓　他慘賠千萬

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▲擔任大貨車司機的桃園市任姓男子，前年10月駕駛大貨車從桃園是新屋區載運木料行經觀音區路段時，疑因木料未綑綁後掉落路面，後方蔣姓騎士輾壓木塊後摔車，導致頭部重創併發四肢肢體輕癱等嚴重後遺症。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台中一輛小貨車右轉時撞上右後方直行的黃姓機車騎士，造成黃男下肢癱瘓。（示意圖／免費圖庫pxhere）

地方中心／台中報導

台中一名陳姓小貨車駕駛在旱溪西路右轉時，撞上右後方直行的黃姓機車騎士，黃男瞬間倒地不起、胸椎骨折，導致下半身癱瘓。陳男被依業務過失重傷害罪判刑5個月；民事部分原判陳男賠償2546萬元，但法官認定雙方皆有疏失，因此肇責各半，減半後陳男需賠償1273萬元，而扣除強制險及已付慰問金，還要付1080萬餘元。可上訴。

判決指出，陳男於2017年6月30日下午，駕駛小貨車沿台中市潭子區旱溪西路由南往北方向行駛，行經旱溪西路六段時，欲向右轉進入巷內，卻沒注意到右後方直行的黃姓機車駕駛，2車因此相撞，黃男倒地不起。

由於撞擊力道強大，黃男胸椎第12節骨折併脊髓損傷，導致完全性下半身癱瘓、神經性膀胱腸道機能障礙等重大傷害；台中地院依業務過失重傷害判陳男5個月徒刑。

至於民事部分，陳男在法庭上抗辯「無過失」，但法官認為，轉彎車應讓直行車先行，道路交通安全規則有明文規定。而陳男到了交叉路口，並未禮讓後方直行的黃姓機車騎士；不過同時，黃男行至無號誌交叉路口時，也未減速慢行，且連續超越前方車輛，未注意陳男已打右轉彎的方向燈，同為肇事原因。

因此，法官認為，陳、黃男皆有疏失，雙方都應負擔50%的過失責任，原判陳男賠償2546萬元，減半後則賠償1273萬元，而扣除強制險及已付慰問金，陳還要付1080萬餘元。可上訴。

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關鍵字：小貨車,機車,騎士,台中,癱瘓,骨折,轉彎

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