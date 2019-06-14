上任第一次被請出場「9綠議員砲轟70分鐘」　盧秀燕：無話可說

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會14日進行市政總質詢，9名民進黨籍議員匯整台中市長盧秀燕上任半年來種種作為，包括社福縮水、用人不當、領導無方等，輪番發言砲轟70分鐘，並為盧打了30分的施政分數，最後高喊「市政失格、紅牌出場」，請盧及所有官員出場，這也盧上任以來首次被請出去，盧笑容滿面的表示，她無話可說。

▲對於被議員請出議場，盧秀燕覺得無話可說。（圖／記者鄧木卿攝）

▲9名議員輪番砲轟盧秀燕市政失格。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市議員陳世凱、施志昌、林祈烽、黃守達、鄭功進、張玉嬿、張耀中、林德宇、謝志忠上午在市議會聯合總質詢，對市政進行總體檢。

▲盧秀燕被請出場，轉頭詢問輪值主席意見。（圖／記者鄧木卿攝）

陳世凱開頭直批，盧秀燕競選時開了許多支票，卻在上任後一一推給中央並哭喊沒錢，包括沒有路平經費，山手線要中央買單，2020台灣燈會沒經費辦等，遇到重大議題就叫中央買單，不知道市民要這個市長何用？

施志昌表示，交通是促進海線發展最有效方式，但盧秀燕選後三天，馬上宣布暫緩山手線，這根本就是用海線30萬人當作鬥爭中央的工具，讓交通建設停滯不前，讓海線繼續邊緣化！

林祈烽批評，盧市長提出的「公車雙十吃到飽」確定跳票，多項交通支票也沒有兌現，敬老愛心卡原本有1000元可以不限金額給老人搭乘，現在變成只能一次扣款50元，讓老人抱怨不已。

黃守達直指盧秀燕領導無方、用人不當，並點名社會、勞工、文化和觀旅局等4個局長，不管是對業務的掌握、執行政策的意志、跨局處的橫向聯繫、團隊的領導，顯然都是不合格。

張玉嬿表示，盧市府的空污減量防制13項新作為，幾乎都是過去林佳龍86項空污減量措施的延伸，盧應該展現更有效的治理空污絕招，讓台中的空氣變乾淨，要求盧秀燕比照前市長林佳龍，允諾在2020年將PM2.5降至每立方米15微克。

張耀中表示，前市長林佳龍曾說，他希望未來會是個令人懷念的市長，那請問盧秀燕未來要做個什麼樣的市長？為自己打多少分數？

盧秀燕說，她期許自己要做一個「陽光、空氣、水」、「開工建設」的市長，至於如果議員要為市政打分數，打零分也不奇怪，因為議員的質詢很多帶有意識形態，是用羞辱性的質詢在批評市政。

林德宇則是痛批盧秀燕施政過度傾中，當6月8日103萬人香港人民站起來反對送中後，盧才知道要跟主流民意站在一起，日前公開講反對一國兩制，公開講說支持熱愛中華民國，請盧懸崖勒馬，猶未晚矣，請從今天開始停止過度傾中，停止一切葬送台灣前途的作為。

謝志忠怒轟，盧秀燕是史上最大的詐騙集團，檢視盧執政半年以來，不僅政見跳票、執政失當，連願景網都遭刪除，更讓全台中市民看不到未來！

9名議員足足砲轟70分鐘，有人給盧打了30分，有人打40分，最後高喊「市政失格、紅牌出場」，要求盧和全部官員都離開議場。

盧秀燕表示，她從頭到尾都是態度良好，笑容滿面，如今被請出場，她也無話可說。

繼日前新聞局長吳皇昇被議員轟出議場之後，盧秀燕及所有官員也被請出議場，這也是盧上任半年以來，第一次被請出去。