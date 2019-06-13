高美濕地大腸桿菌超標嚇退遊客　盧秀燕：跨局處解決

▲盧秀燕表示，已召開跨局處會議，解決高美濕地問題。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市高美濕地被國外網站譽為「一生必遊一次」景點，但是市議員楊典忠、何敏誠13日表示，市府連續3年委託濕地型保護區計畫調查發現，高美濕地的大腸桿菌超標，不適宜作親水場域，而且現場沒有豎立警示牌，市長盧秀燕說明，上月已召開跨局處會議，全力改善環境，持續行銷。

▲楊典忠（右）和何敏誠擔心高美濕地大腸桿菌問題。（圖／楊典忠提供）

台中市議會上午進行市政總質詢，楊典忠及何敏誠表示，參考國外海灘水質監測的標準，高美濕地需符合甲類水質，也就是大腸桿菌菌落數應低於1000CFU/100ml，但市府採樣4個地點，僅1個採樣點在秋天時符合標準，其餘樣本測值都超標，該份調查報告提醒，高美濕地應歸類為不宜親水活動區域。

▲高美濕地是國際知名觀光景點。（圖／台中市政府提供）

楊典忠說，台中市海岸線從大安溪到大肚溪，全長38公里，可惜市民的親水、親海環境只有大安海水浴場、高美濕地和大肚溪野生動物保護區，前兩者的大腸桿菌都有超標問題，僅能在岸上玩水，另外大肚溪口野生動物保護區，不但底泥，連採樣的生物體內都有重金屬污染，市政府有責任把生態環境維護好，遊客才會安心來遊玩。

何敏誠也說，應該針對有大腸桿菌感染風險的幾個熱點區域，每年進行遊客總量管制，直到問題改善，至於大肚溪口重金屬汙染問題，他要求應該從源頭管制，將大肚溪、旱溪、大里溪等上游控管，甚至加設監測站。

楊典忠建議，首先設置水質監測告示牌與醫護站，其次改善清水大排水質，長期目標則是規劃台中港特定區污水系統，比照台中市區把海線家戶生活污水、工廠廢水全部納管。

盧秀燕表示，副市長令狐榮達已在5月8日召開高美濕地跨機關研商會議，對於高美濕地觀光發展提出具體執行做法，例如，建設局加速招商，促進經濟發展；經發局協調在地攤販進駐遊客中心；交通局與警察局協商假日交通管制與接駁；觀旅局則繼續加強國外行銷等，水質維護部分，市府將與環保署共同努力。