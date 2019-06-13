讓社區老人安心唱歌　盧秀燕：編列預算取得著作權

▲市議員施志昌（左1）和林德宇（右2）關心社區老人唱歌著作權問題。（圖／議員林德宇提供）

記者鄧木卿／台中報導

社區長輩常聚在里辦公處或活動中心高歌，自娛娛人，但所擺設伴唱機的歌曲是有版權疑慮的，市議員林德宇、施志昌、陳世凱、何敏誠13日質詢時，要求市政府應主動和業者協商妥善方案，讓市民能安心歌唱，市長盧秀燕允諾協助，責成民政局及各區公所編列預算處理。

▲盧秀燕允諾會協助老人家安心唱歌。（圖／台中市政府提供）

林德宇說，很多鄉親一再反映，社區活動中心或老人活動中心的卡拉OK及伴唱機的著作權，使用上有些疑慮，讓銀髮族的老人家都很緊張，不知道再唱下去，會不會觸法。

施志昌表示，歌唱班是讓長輩走出家裡的很好活動，但是現在因為公開播放權的問題，嚇得這些長輩都不敢去，歌唱班也停開，因此，希望市政府能補助伴唱機公播權，施並當場播放洪一峰的思暮的人，請社會局長李允傑、民政局長吳世瑋唱，法制局長李善植表示，議場內屬合理使用，並無違法。

盧秀燕表示，為了讓長輩安心唱歌使用版權，市府兼顧著作權與長輩福利，將與相關音樂著作權單位洽談，各縣市處理方式不同；台中市各區公所編有經費，目前規劃由區公所處理，但大小區不一樣，如果無法處理，民政局也會協助。



民政局說明，里活動中心、里辦公處有135部電腦伴唱機，去年共支付約21萬元，108年度編列約32萬元；另，社區活動中心有133部電腦伴唱機，由各區公所向社會局申請，以實付實撥方式補助，去年共支付18萬餘元。

民政局指出，目前經濟部智慧財產局與中華音樂著作權協會、亞太音樂集體管理協會等2家著作權集體管理團體研商中，預計7月份訂定共同使用報酬率及單一窗口供區公所簽定使用契約。