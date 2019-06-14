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守住最後淨土　中市府預先成立秋行軍蟲監控處理小組

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▲盧秀燕預先成立秋行軍蟲防治小組。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕展現預防決心，成立秋行軍蟲防治小組。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

農委會近日連續公布苗栗縣、宜蘭縣、嘉義縣、花蓮和台東等地陸續受秋行軍蟲入侵，台中市目前雖未證實有蟲害，但為展現預防決心，市長盧秀燕13日傍晚提前召開防治會議，並成立秋行軍蟲監控處理小組，她說，秋行軍蟲雖影響作物收成，但目前並無危害人體健康相關報告，民眾勿驚慌。

▲盧秀燕預先成立秋行軍蟲防治小組。（圖／台中市政府提供）

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盧秀燕13日下午議會備詢結束後，隨即返回市府主持「台中市政府秋行軍蟲監控處理小組成員及分工研商會議」，討論秋行軍蟲通報作業流程、災害緊急防治作業流程等，由副市長楊瓊瓔擔任召集人、農業局長蔡精強擔任副召集人。

盧秀燕表示，市府將加強宣導秋行軍蟲辨識及通報，如有疫情發生，市府除落實防制措施外，也將儘速辦理補償金發放及後續所需農業資材補助措施，全力協助。

農業局指出，秋行軍蟲監控處理小組將巡查轄區，掌握害蟲發生狀況，若發現害蟲則啟動緊急防疫措施，針對發生地區界定面積設置封鎖線進行管制，並進行現地焚化或現地掩埋銷毀。

農業局表示，秋行軍蟲是聯合國糧農組織全球預警的重要農業害蟲，遷移能力強，且寄主範圍廣，原分布於美洲熱帶和亞熱帶地區，2016年傳入非洲後，2018年迅速蔓延至亞洲葉門、印度、孟加拉、緬甸、泰國、斯里蘭卡，2019年至中國大陸部分地區。

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關鍵字：盧秀燕,秋行軍蟲

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