藍議員揶揄綠軍「昨天才拜託盧秀燕經費」　今天就請出議場

▲楊正中（左起）、張廖乃綸、陳政顯、張瀞分發言聲援盧秀燕。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕14日上午被民進黨籍議員轟出議場，下午馬上有國民黨籍議員發言聲援，張瀞分說，昨天才有議員向盧秀燕爭取社區老人伴唱帶的版權問題，也得到盧正面回應，結果今天就請人出去；陳政顯說，前市長林佳龍的官員再怎麼傲慢，國民黨也沒有趕出去，盧則說，府會和諧才能做事。

▲盧秀燕認為，府會和諧才能好做事。（圖／記者鄧木卿攝）

9名民進黨議員上午砲轟盧秀燕半年毫無施政作為長達70分鐘，最後請出議場，下午4名同黨籍議員馬上發言取暖。

張瀞分說，前兩天有官員被議員趕出場，今天竟然還有人趕市長出場，「不可思議!」，在議事殿堂上，議員跟官員就事論事，如果把官員趕出場，議員要怎麼為民發聲?

張指出，每位議員1年只有2次共1百分鐘的總質詢時間，非常珍貴，要好好問政才對得起選民，她還揶揄，昨天有民進黨議員質詢，播放「思慕的人」，還爭取社區老人唱歌的版權經費，盧也同意協助，怎麼今天就突然變臉，請人出去，難道要改唱「無言的結局」?

陳政顯說，前市長林佳龍也簽很多議員要求的承諾，結果還是沒有做，過去林團隊的部分首長也常強辯，但國民黨議員也沒把他們趕出去，議員如果漫罵式的質詢，反而無法獲得選民認同。

對於民進黨指盧秀燕「沒錢哭窮」，楊正中批評，全是前市長林佳龍過度舉債所致，台中沒有金山銀山，林佳龍留下的舉債空間今年只有2.55億元，盧應該向市民說清楚還有多少錢，不要被抹黑了。

張廖乃綸則指出，敬老愛心卡及老人健保補助的預算，前朝根本沒有編，是盧辦理追加預算，卻還被造謠。

對於被綠營指是「中央處理器」，盧秀燕表示，全台灣的每個縣市長都是中央處理器，都要負責向中央要錢要建設，她強調，府會和諧，才能好做事，有些人標語滿天飛，但實際上卻都沒做到，她相信台中市民水準高，能夠分辯是非，知道誰在做事，不然她不會連選連任7屆民代以及市長。