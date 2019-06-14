自小客車違停紅線開單告發　還被起出贓物＆毒品

▲黃姓男子駕車停違停紅線，被開單還起出毒品等物 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓男子駕駛自小客車，昨晚違規停靠內埔鄉光明路，內埔警方發現開單告發，看到他神情有異，徵得他同意打開後行李箱，查扣安非他命及3C產 品，帶回偵訊送辦，讓他大喊「有夠衰」。

▲行李箱內塞滿3c產品。

內埔警分局內埔所巡佐林俊賢、警員利志中13日擔服20至22時巡邏勤務，21時許行經內埔鄉光明路段，看到一輛自小客車在紅線違停放，有29歲的黃姓駕駛坐於車上，遂驅前盤查，開單告發。

黃姓駕駛看到警方開單，神色有異，員警取得他同意下打開後車箱，赫見後車箱滿載多盒未拆封3C 產品，他對於這些貨物，支吾其詞，無法交待來源；旋又於車內查獲安非他命及施用工具1只等物，帶回調查。

黃嫌自知法網難逃，坦承缺錢買毒，以強力磁鐵竊取4家選物販賣店3C產品販售圖利。而部分受害店家，並不知道選物販賣機內物品被偷，經員警登門查訪始知上情，感謝員警的主動盤查，避免店家的財損。

分局長蔡耀順表示，警方將加強深夜無人看所選物販賣店巡邏工作，也籲請業者應加裝監視系統，且加強各選物販賣機防磁吸防竊機制。警方將黃嫌依毒品危害防制條例、竊盜罪嫌送辦，將追查毒品來源，杜絕毒害。