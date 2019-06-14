放棄棒球夢返鄉種田　林偉弘有信心在農業闖出一片天

▲屏東縣九如鄉青農林偉弘放棄棒球夢，返鄉種田 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉青農林偉弘大學時期是學校棒球隊，曾夢想進入職棒打球，但因長輩健康因素及家中工作需要幫手，退伍後即選擇務農，雖無農業背景也無務農經驗，但靠著努力及學習，到屏東農業大學及農改場上課，加上懂得行銷概念，收入所得比同輩上班族領的錢還多。

種田超過5年的林偉弘，今年28歲的他談起務農經驗，他說，最早是承租河川地和長輩種苦瓜及絲瓜，但短期蔬菜花費較多，人力及成本高，且每天天沒亮就得採收，裝箱上市場，長期來身體也負荷不了，他開始思考如何改變策略。

他看到朋友種木瓜收入似乎比較穩定，於是去年開始另外租地種木瓜，共找了4塊地加起來有9分多，選擇排水良好的沙質地，向政府單位申請網室設施補助，也省掉很多負擔，不足部份再到農會貸款。

他採用草生栽培方式管理，符合規定用藥，正申請產銷履歷中，木瓜生長期可達5年，去年10月份種植，已陸續成熟，木瓜矮化，從莖部剖開讓植株傾倒，木瓜生命力強，又可以長出一顆顆的木瓜，一年四季都可收成，可以規劃分批採收，也節省人力，更多時間在行銷方面努力。

林偉弘已想好未來產品的通路問題，除建立品牌走直銷路線，讓木瓜價值提升，他相信在親友支持與女朋友的鼓勵下，會在農業界闖出一片天。