　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「就要搶妳老公」地表最強小三神挑釁...老公憋笑觀戰　網一面倒勸：認輸吧

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲睡前兩人都會上演搶老公的戲碼。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

「你們真是太過份了！」一名人妻昨發文抱怨，最強小三經常出言挑釁，搶著跟老公撒嬌，前天晚上兩人在唇槍舌戰時，竟指著她的結婚照，吐槽「妳跟妳老公結婚的時候好醜喔」，讓她瞬間爆氣，而先生只會隔岸觀火，還默默地笑了。

人妻在「爆怨公社」提到，「我要抱怨地表上最強的小三，這女人3年前進入我們的家庭後，已經不只一次的挑釁我，當我的面說就是要搶妳老公，就是喜歡跟妳老公睡覺。」

請繼續往下閱讀...

前天晚上，兩人在睡覺前，展開例行的搶老公對話，沒想到3歲女兒居然不甘示弱地說，「妳跟妳老公結婚的時候好醜喔」，讓她忍不住燃起一把火，直接反擊「妳才醜妳最醜」，至於老公則從頭到尾在一旁看好戲，還露出意味不明的笑，讓她玻璃心碎。

▲▼小女孩,萌娃,萌妹,女兒,前世情人。（圖／pixabay）

▲看來最強小三不是省油的燈。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

po文一出戳中許多人笑點，紛紛回應「妳可以開始收集她的醜照，等她結婚時一次醜個夠」、「小三還滿正的耶」、「我以為我兒子會是我的小王，結果是小三啊」、「再囉嗦把妳塞回去XD」、「會不會上輩子妳是小三搶了她老公，這輩子她是來報仇的」、「還好我生鵝子」、「媽媽不要難過，等她長大就沒人跟妳搶跟妳逗嘴了。不過小三真的很可愛」。

另外，有不少母親則勸她認輸，「看到小三長這模樣，你認輸吧」、「說句公道話...小三無敵正」、「沒辦法，這個小三是合法的，所以要認命」、「認了吧！這場戰爭妳沒有勝算的！年齡上對方佔優勢，她耗得起，妳耗不起呀！哪天妳跟老公都老了，她還能光明正大去找對象，妳還會捨不得她離開」；而原po也無奈笑回，「我一直在輸的狀態。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

ET快訊
還原驚險6小時！桃園「血鷹幫悍將」開11槍　9名人質縮牆角發
12強中華隊教練團名單宣布　王建民當牛棚教練
阿翔謝忻「壓胸情侶照」曝光！老婆前天才心碎PO文：想不開的自
獨／不倫戀有口難言　謝忻哽咽回「14字」道心情
蔡英文勝賴清德8.2%　代表民進黨出征2020總統

關鍵字：小三,地表最強小三,老公,正宮,觀戰,女兒,母親,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／隔5年再噴發！90歲爺「一座粉瘤火山」爆土色膿漿...半小時才擠光　網喊療癒

不要辣！清心店長來買炸物「吃一口傻眼」　鹹酥雞店員笑：完美報仇了

瑪爾濟斯超像小孩！點眼藥水「閉眼等20秒」　網羨：果然是別人家的

蒼蠅放進夾鏈袋！她驚見「成群OO超噁鑽出」　畫面嚇歪網：有陰影...　

考上台大！他家境差「想省20萬房租」　基隆通勤日花2.5小時崩潰...求救了

「為何父母買得起房子？」他好奇一問　網摸口袋…淚嘆：以前一棟房80萬

空中瑜珈1秒變「傘兵」！她殘念PO「想像vs.現實」圖　網全笑翻了

影／隔5年再噴發！90歲爺「一座粉瘤火山」爆土色膿漿...半小時才擠光　網喊療癒

蝦皮小編撿到槍　壞壞PO文「有了這個」量好友的界線

礦業法修法還在拖！詹順貴批蔡政府：原住民轉型正義是空話

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

邊緣人還分學霸、宅宅型！？臺大街訪網QQ...照片找不到自己

礦業法修法還在拖！詹順貴批蔡政府：原住民轉型正義是空話

桃機北跑道6/16深夜關閉維護10hrs　部分航機作業時間微調

台中辦燈會「補助少屏東9成」？　觀光局：不會有差別待遇

高曝光LINE貼圖！原來這隻阿柴是「米克斯」　圖文書解密超萌成長史

小五兒子18個字10個不會！母憂長大寫情書怎辦　兒回這招讓她啞口

北車也能吃到台南芒果冰！寶島仲夏節6至9月開跑　12冰品超消暑

女生口中「可愛＝沒興趣」？他困擾求助　網看情況：「這種時候」才要崩潰

幫檢查機車！少男鄰居「沒交過女友」伸手襲胸　下秒求借摸：幾秒就好

「就要搶妳老公」地表最強小三神挑釁...老公憋笑觀戰　網一面倒勸：認輸吧

中部大雨不停！土石流紅色警戒增至88條　2地區民眾要小心

正隆股東會通過配息1.1元創新高　總座祭6大方針追求永續發展

蔡英文上賴清德下　陳其邁：民進黨競爭結束　團結向前！

特稿／《天之蕉子》3大看點　馮凱曝拍攝內幕：一定賠錢

蔡英文初選出線　柯文哲等國民黨初選、雙城結束後再打算

9小時才做出一雙鞋！DIOR爆款藏起腳跟　踩出的每步都好美

透明獨木舟、浮潛一次玩！推薦沖繩必玩12大水上活動

韓國瑜講地區挨轟　黃暐瀚：修憲七次條文明確寫「中華民國自由地區」

中職／為衝突道歉　王鴻程聲明：造成衝突絕非本意

郭建霖接下12強首席　林振賢遞補選訓委員

嘴裡說不要身體很老實　建商又愛又怕都更推案衝千億

生活熱門新聞

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

雨還沒下完！今夜北→南灌豪雨彈

首例秋行軍蟲！竟是工程師餵羊發..

遠距離每次都做　她和金牛男友「..

五楊高架確定延伸到新竹！台北→..

無名英雄靠「1動作」發現秋行軍..

北北基9縣市大雨特報　晚起雨勢..

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

「氣到想走人」！館長自曝心酸內..

花950客製家貓鑰匙圈！網見成..

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她..

鋒面北抬！北北基13縣市大雨特..

90歲爺「粉瘤火山」爆土色膿漿..

媽製零食花束參加兒畢典　網讚面..

更多熱門

相關新聞

媽瘋信宗教！花大錢放生、火供　兒崩潰

「#爆怨一下我家人」，一名26歲男網友在臉書發文表示，家人一直都是「佛教忠實粉絲」，舉凡火供、唸經、法會、放生都曾做過，信教信到簡直是走火入魔的程度。「我26了，我要信什麼我的事……別再用宗教威脅我了」，因為母親總是用宗教禁忌限制他，讓原PO崩潰直呼「拜託別再用宗教壓我了，我受夠了！」

淋浴間沖澡！泳訓班弟一拉她被看光光

老鼠突竄出　女店員拉孕婦當盾牌

得B流半夜狂咳！老媽「搬神機」秒躺平

富家男離家18年　法院判賠正宮1.4億

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

渣老公沾上恐怖閨蜜！「情慾噴發」逼瘋正宮

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面