「就要搶妳老公」地表最強小三神挑釁...老公憋笑觀戰　網一面倒勸：認輸吧

▲睡前兩人都會上演搶老公的戲碼。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

「你們真是太過份了！」一名人妻昨發文抱怨，最強小三經常出言挑釁，搶著跟老公撒嬌，前天晚上兩人在唇槍舌戰時，竟指著她的結婚照，吐槽「妳跟妳老公結婚的時候好醜喔」，讓她瞬間爆氣，而先生只會隔岸觀火，還默默地笑了。

人妻在「爆怨公社」提到，「我要抱怨地表上最強的小三，這女人3年前進入我們的家庭後，已經不只一次的挑釁我，當我的面說就是要搶妳老公，就是喜歡跟妳老公睡覺。」

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前天晚上，兩人在睡覺前，展開例行的搶老公對話，沒想到3歲女兒居然不甘示弱地說，「妳跟妳老公結婚的時候好醜喔」，讓她忍不住燃起一把火，直接反擊「妳才醜妳最醜」，至於老公則從頭到尾在一旁看好戲，還露出意味不明的笑，讓她玻璃心碎。

▲看來最強小三不是省油的燈。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

po文一出戳中許多人笑點，紛紛回應「妳可以開始收集她的醜照，等她結婚時一次醜個夠」、「小三還滿正的耶」、「我以為我兒子會是我的小王，結果是小三啊」、「再囉嗦把妳塞回去XD」、「會不會上輩子妳是小三搶了她老公，這輩子她是來報仇的」、「還好我生鵝子」、「媽媽不要難過，等她長大就沒人跟妳搶跟妳逗嘴了。不過小三真的很可愛」。

另外，有不少母親則勸她認輸，「看到小三長這模樣，你認輸吧」、「說句公道話...小三無敵正」、「沒辦法，這個小三是合法的，所以要認命」、「認了吧！這場戰爭妳沒有勝算的！年齡上對方佔優勢，她耗得起，妳耗不起呀！哪天妳跟老公都老了，她還能光明正大去找對象，妳還會捨不得她離開」；而原po也無奈笑回，「我一直在輸的狀態。」

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