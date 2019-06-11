理工期末地獄！神隊友「VIP微積分攻略」暖翻　驚瞥一行字超神...她笑著寫完

▲大票學生最近陷入期末地獄之中。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

「最近大一大二的大家幾乎都在期末地獄了對吧？」一名理組女大生這陣子忙著準備期末考，身心靈俱疲的她，請男友到圖書館相陪，眼看她還來不及碰微積分，貼心男友直接幫她整理出可能會考的習題編號，其中有「一行字」更像關鍵金鑰匙般，讓她順利地開啟戰鬥模式，也澆熄了內心的崩潰。

最近，女大生讀本科系必修，進入到水深火熱的狀態；而男友因為確定要轉系，不能抵學分的必修都退選了，所以也有更多時間準備剩下的幾門理工科共同科目，在算微積分時，甚至有閒情逸致滑手機。

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▲男友幫她整理出可能會考的習題編號。（圖／翻攝自dcard）

不過她彷彿處在平行世界，「我連續兩天為了趕報告都凌晨4點多睡，隔天8點左右起床繼續趕，還沒趕完沒吃早餐又去上體育課，結束後殺到圖書館繼續做，又累又餓，頭暈心絞痛，整個狀況很差，覺得自己好脆弱。」

「我可以任性一下下嗎？......我在圖書館。」在她一陣撒嬌後，男友吃完午餐，二話不說殺到她身邊，還拿出了微積分課本，本以為對方是想趁機多讀一點，沒想到後來一張紙傳來。

女大生甜笑道，「上面抄滿可能會考的習題編號，看到這個已經覺得很貼心了，真的幫我省很多自己一題一題做，或去問別人抱大腿的時間」，後來他們各自回家，她再度拿出課本時，猛然發現一行字，寫著「覺得累就先做12章，12-2，12-6」。

▲設想的也太周到。（圖／翻攝自dcard）

乖乖照做的她，猶如沙漠中遇見綠洲，「可能看我期末很崩潰，但他也知道再不讀會來不及，所以幫我挑了寫起來沒那麼崩潰的章節，結果我翻到12-2的題目，寫起來真的超療癒，本來被其他科目搞到歸懶趴火，最後直接滅火。」

許多大學生看完心有戚戚焉，而原po的暖男友也羨煞不少人，「好幸福，又學到一招，可以對喜歡的對象使用」、「真d溫柔」、「同是理工科系的人真的覺得這樣超暖QQ」、「別人的男友，總是不會讓我失望」、「理工學院限定」。

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