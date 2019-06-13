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貿易戰是挑戰也是機會！　郭台銘：對的人引導就能「赴美搶訂單」

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▲▼郭台銘,台中。（圖／記者陳玉攝）

▲鴻海董事長郭台銘提到，做總統除了端牛肉之外，更要端牛排。（圖／記者陳玉攝）

政治中心／綜合報導

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘日前抵達上銀科技集團，演講「全球美中貿易戰機械產業之危機與轉機」，他認為，「人才是國家最大的資產」，台灣有許多優質的中小企業和隱形冠軍，只要有對的人引導，就有機會在這場戰爭裡獲勝，並且到美國搶訂單。

郭台銘一抵達上銀科技集團，立刻受到三大中部機械製造產業相關公會（台灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件公會、台灣區模具工業同業公會）大力支持。

▲▼郭台銘,台中。（圖／記者陳玉攝）

▲郭台銘批評政府未盡責，使台灣廠商受到美中貿易戰影響，訂單掉了三成。（圖／記者陳玉攝）

針對全球經濟情勢，郭台銘認為，自美中貿易戰開打以來，因應消費製造品等品項關稅提高25％，連帶造成台灣機械模具等相關產業訂單平均掉了三成，讓許多產業大喊「吃不消」。然而台灣工具機產業去年全球出口排名第四，擁有先天的地理優勢，加上長期以來厚實的加工技術，和中部地區完整供應鏈體系，面對這場經濟危機，是挑戰也是重要的機會。

郭台銘提到，台灣有許多優質的中小企業和隱形冠軍，人口密度高、幅員小加上教育程度高，場域條件堪稱世界最佳，只要有對的人引導，就有機會在這場戰爭裡獲勝，並且到美國搶訂單。

▲▼郭台銘,台中。（圖／記者陳玉攝）

「人才是國家最大的資產！」郭台銘表示，自己從不空想、空談，也不只從台北看台灣，他要把苗栗以南、嘉義以北發展為全世界最大的精密機械產業，讓世界看見台灣；更因為有產業工會的支持作為後盾，把餅做大就能成就富國利民的繁榮，推出更多福利，使台灣未來希望無窮。

除了要發展精密機械產業之外，郭台銘誓言要解決M型社會的問題，他在同天晚上發文強調，針對大家最痛苦的低薪問題，自己已提出「加薪四部曲」的政見，要求賺錢的企業「必須要加薪」；此外，因為炒房帶來的經濟不能永續，所以他還要「遏止炒房」。

「經濟的悶！郭懂；民生的苦！郭懂。」郭台銘強調，他會踏實地傾聽民意，務實地提出政見，因為自己是實業家、執行長，所以會用這樣的態度來面對中華民國的經濟困境，讓政治為經濟服務、讓經濟為全民服務。

▲郭台銘。（圖／郭台銘臉書）

▲郭台銘誓言要遏止炒房。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

回憶小時候的生活，郭台銘提到，自己沒有很會讀書考試，也不太能未經過消化吸收就說出好聽的話，是個黑手出身、做工廠，白手起家的人。身為警察的爸爸薪水微薄，當時全家只能住在宮廟的廂房，四坪大的房子就住了6個人。

到了創業前幾年，郭台銘說，他就睡在工廠裡頭，3張鐵椅子連起來、枕著黃色的電話簿，白天跑業務，晚上趕訂單。然而當時違反《票據法》是會被關的，所以每個月都在擔心票轉不過來、薪水發不出來，所以「乾脆就把工廠設在土城，萬一哪天真的被關進土城看守所，還能就近和公司同事見面。」

創業45年歷經無數艱難、起起落落，現在苦日子出頭天，郭台銘認為，「一方面是我真的很努力，二方面感恩台灣這塊水土，感恩幫助過我的所有人」，現在是用感恩回饋故鄉的心，希望貢獻45年來的經驗與全球人脈，用實力來為台灣打拼，畢竟他的專業就是「翻轉悶經濟、化危機為轉機」

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關鍵字：郭台銘,郭董,國民黨,2020總統大選,美中貿易戰

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