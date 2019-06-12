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郭台銘要求撤換《中天》轉播政見會　國民黨：無更換計劃

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▲▼韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人郭台銘11日參加黨中央舉辦的「總統選舉參加提名初選同志座談會」，對於黨中央初選機制不滿，堅持不簽「中國國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約」。黨內人士表示，公約只是一種形式，郭台銘已經繳交500萬參選費，黨中央也不會拒絕郭台銘參加初選。

國民黨10日公布總統初選名單後，黨主席吳敦義11日上午10點在黨部舉行參選同志座談會。據了解，鴻海董事長郭台銘在會議一開始，就針對某電視台主辦台北場的國政願景發表會，直批該台立場不公正，長達將近一個小時。對此，在場的民調老師回應他，「難道要讓三立舉辦？」，才結束此話題。

由於郭台銘一直以來堅持的納入50%手機民調，在黨中央堅持「住宅民調行之有年」持反對意見而無共識。對此，郭也在會中不客氣的說，「民進黨都做了，國民黨為什麼不行？」。國民黨這場參選人座談會定調採「共識決」，若沒有獲得所有陣營同意，就不得修改規定，故關於民調的方式，最後全回歸中常會通過的提名作業要點，亦即採市話的全民調。

由於不滿黨中央得初選機制，郭台銘除了撂話不簽「中國國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約」，還要求國民黨在《非凡》、《台視》、《民視》中擇一取代《中天》舉辦「國政願景電視發表會」。

對此，歐陽龍回應，轉播事宜仍將依照智庫規劃辦理，目前暫無任何更換計畫，他並強調，黨中央與每一位參選人都沒有矛盾，對於郭台銘的批評，「郭董誤會了」，黨中央絕對公平處理初選過程，沒有任何立場。

至於郭台銘是否應該繳交公約一事，歐陽龍只說，目前還在溝通當中。黨內人士則表示，過去初選由於採行登記制，繳交公約的參選人登記時的必備表件之一，這次總統提名特別辦法中只規定參選人須繳500萬，所以即便郭台銘最後未簽署繳交公約，黨中央也不會拒絕郭參加初選。

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