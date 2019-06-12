郭台銘主張美中貿易開國安會議　卓榮泰：不關心政府因應機制

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨12日舉行中常會，黨主席卓榮泰於會中表示，面對美中經貿戰，國安會及行政團隊早在去年3月已召集會議研商，擬定因應戰略，目前的國民黨總統參選人，有人才主張要召開相關會議，顯然是不關心政府因應機制，有暗諷國民黨擬總統參選人郭台銘的意味。

民進黨中常會邀請中華經濟研究院經濟法制中心副主任顏慧欣專案報告「美中經貿對抗發展動向及影響因應」。在報告之後，卓榮泰表示，美中經貿戰可能陷入長期對抗的局面，形成新的國際經貿秩序，對台灣經濟以及台商的全球營運造成衝擊，但同時會帶來新的契機。

他認為，全球供應鏈重組、台商回流，將為台灣經濟注入一股新的投資動能，也會加速台灣經濟的蛻變升級；而民進黨上任以來，積極推動5加2產業創新計劃，大力排除投資障礙；另一方面，啟動新南向政策，並爭取台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、印太經貿合作體系，深化台灣經貿的全球布局。

卓榮泰說，民進黨深信，唯有持續強化自身的競爭優勢，建立台灣在全球供應鏈的關鍵地位，才能讓衝擊降到最低。

卓榮泰說，3年來政府大力推動經濟轉型，打造更優質投資環境，已逐漸開花結果，回台投資成為許多台商最佳選項，「今年初開始推動的『歡迎台商回台投資方案』，目前通過審查的投資金額已達新台幣3690億元。」

卓榮泰也暗諷國民黨擬總統參選人郭台銘表示，國安會及行政團隊早在去年3月已開始召集會議研商，擬定因應戰略。目前在參選國民黨總統提名的參選人中，有人才提出要召開相關會議的主張，「顯然是對政府已經在運作中的因應機制毫無所悉也欠缺關心」。