郭台銘3關鍵優勢「鴻海經驗、執行力、科技」　創造台灣競爭力

▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘投入2020黨內總統初選，主打「經濟牌」策略。一位企業家跨界從政要如何翻轉台灣？從年輕人最關心的「低薪問題」，到國際經濟情勢，還有未來的科技戰爭，郭台銘早已準備好策略，要讓「政治要替經濟服務」，成功的「鴻海經驗」正是他能翻轉台灣經濟的關鍵優勢。

郭台銘日前接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪時表示，「政治要替經濟服務」，大家都說他挺前總統馬英九，但他曾告訴馬英九，「經濟搞爛他也要負責任，政治沒有替經濟服務。」首先，「鴻海經驗」正是郭台銘本次參選最強而有力的訴求，第二他引以自豪的「執行力」將改變台灣施政的行政效率，第三，從企業經營中得到的「科技專業」，將創造出有競爭力的經濟。

▲郭台銘接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝）

放眼台灣在國際的競爭力之前，郭台銘首先檢視國內年輕人的低薪問題以「溢出理論」舉例，如果大企業不賺錢、中小企業不賺錢，員工要怎麼加薪，這些都要從根本討論，怎麼調整產業結構來具備競爭力，台灣現在面臨關鍵的時刻。

實際做法方面，郭台銘提出破解低薪四部曲，第一，成立勞工薪資大平台，讓良幣驅逐劣幣；第二，政府不提供標案或補助給低薪、不加薪的賺錢企業；第三，政府要協助沒有賺錢的企業提高競爭力，再要求企業加薪；第四，政府要改革技職教育，解決學用落差問題。

解決低薪問題後，面對全球經濟貿易，由於中美貿易戰開打，郭台銘就大膽預測，「金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現」，並提出「修昔底德陷阱」理論，台灣將成美中角力場所。

為避免台灣在中美貿易戰中被無端犧牲，郭台銘早以提出東進，更在拜會美國總統川普時就提出，要整合台商到美國重建供應鏈，以確保台灣產業的主體性，才不會被捲入美中兩強的戰爭泥淖裡。

這場美中貿易戰看似兩大強國的競逐，但郭台銘則認為，美國發起這場貿易戰的原因，就是意識到5G和AI技術，快要被中國大陸追上。因此，為了維護美國人工智慧的領導地位，美國要重組全球供應鏈重返製造，其中，工業互聯網將成為關鍵，而台灣所具備的優勢就是技術實力。

▲郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機記者會。（圖／記者李毓康攝）

因此，台灣要在這場科技戰中生存，就需要掌握未來的科技動向，郭台銘直言，「未來沒有G20只有G2，全世界的科技要跟美國和中國大陸合作」，因為未來供應鏈會以美國和中國大陸市場重新劃分，他將利用台灣的硬體和半導體技術，使台灣作為全球的AI實驗場，成為AI科技智慧島。

綜觀郭台銘對於翻轉台灣經濟，在低薪問題提出解套四部曲，在全球經濟情勢上已預測到可能面臨的危機，也以自身在科技領域的實力，提升台灣的競爭力。不過，外界也關注，他如何將企業經營模式應用在管理國家，對此，郭台銘以「執行力」為豪，「要用霸氣來指揮方向，最少可以提升三分之一的行政效率！」唯一不同的是「我不再是替股東爭權益，而是替全體老百姓做事！」也就是說，對象雖然不一樣，但是方法基本上差不多。

郭台銘用鴻海經驗，不僅藉此證明自己的企業治理能力，對於政府治理也相當有把握，雖然他是政治新鮮人，沒有過去的政績，但經營鴻海45年的企業管理經驗，依舊成為他最大的優勢所在。

▲郭台銘誓言引進「績效考核」來提升30%的行政效率。（圖／記者屠惠剛攝）

雖然郭台銘被定調為政治新鮮人，不過資深媒體人唐湘龍則稱，「郭台銘是蔣介石之後，台灣最有國際經驗的政治人物」，透過投資參與了世界，投資100億美元在美國威州設廠，還有買下了日本夏普，兩大投資案都震驚當地，提振該國經濟。唐湘龍說，當高雄市長韓國瑜在論述「三靠」：國防靠美國、技術靠日本、市場靠大陸，郭台銘顯然超越了這個思考太多。

▲資深媒體人唐湘龍。（資料照／記者張一中攝）

文化大學廣告系主任紐澤鈕則勳接受媒體採訪時表示，郭台銘的可塑性非常強，在拚經濟方面也是最有能耐、最厲害的，包括建構出可以達到「重振經濟，或是強化經濟復甦的戰略戰術目標結構」。他認為，郭台銘的做法已經鎖定中間選民跟年輕選民，甚至淺綠選民，後勢看漲。

▲文化大學廣告系系主任鈕則勳。（資料照／鈕則勳提供）