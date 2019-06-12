國民黨內部報告曝光　韓國瑜民調降、郭台銘上升慢

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選10日公布初選名單，確定包含鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋以及孫文學校總校長張亞中5人。不過，整個初選的態勢呈現韓國瑜和郭台銘兩強之爭，根據國民黨近日內部報告，韓國瑜支持度持續下滑，郭台銘極力追趕但「拉抬速度緩慢」。

該份網路輿情分析報告指出，韓國瑜表態參加總統初選以來，6月1日總統府前造勢當天人氣達最高峰，但支持度呈下滑趨勢。郭台銘則在4月17日宣布參選當天，人氣即達最高點，一直無法有效突破，拉抬數度緩慢。

該分報告也分析，蔡英文總統人氣最高點在3月21日出訪友邦前，正式登記參與民進黨總統初選當天；台北市長柯文哲人氣最高點則出現在5月29日回應兩岸議題時，當時人氣甚至打敗所有其他可能的總統參選人。

不過該份報告根據GOOGLE搜尋量變化統計，指目前新聞搜尋仍以韓國瑜居首，特別是在6月1日凱道造勢當天的搜尋量更是激增，相對於韓國瑜，其他參選人打成一團。韓國瑜6月以來連續兩場大造勢聲量，指出韓兩次造勢從網路趨勢來看，8日熱度不如1日，但1日凱道活動造成的負面評論又大於正面評價。

該份報告也指出，蔡英文網路聲量在5月17日同婚專法三讀當天，網路文章量高於其他人；互動數高峰與蔡英文相關貼文按讚數，也達到高峰。