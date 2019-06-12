郭台銘首波電視廣告曝光　「佩服」對手英德柯韓

圖文/鏡週刊



鴻海董事長郭台銘首支競選電視廣告曝光，短短60秒內，卻完全見不到郭董本尊，他僅透過旁白「現聲」，以「我最佩服她的」作爲開場白，接著輪播起所有政壇大咖的影像，並談論他們的優點，直到最後一刻，才揭露出自己的全名「郭台銘」。

郭台銘首波電視廣告曝光 對手英德柯韓全成為主角

以「佩服」出發，郭台銘首支電視廣告，全程採黑白畫面，所有政壇大咖，包括總統蔡英文、前行政院長賴清德、台北市長柯文哲，以及同黨的高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫，都成為主角。

郭台銘擔任起旁白角色，全程沒有露面，不少民眾第一時間看了，都不曉得是誰的廣告。

片中，郭台銘首先談起蔡英文，他說：「我最佩服她的，是當民進黨跌到谷底，她替民進黨募款，她是法律人，堅持司法的重要性，沒有特赦陳水扁」。

接著，郭台銘談到，他佩服賴清德的不戀棧、柯文哲的耐力；另外，也提到了黨內競爭對手韓國瑜，指「我最佩服他的，是他在去年選舉，翻轉了台灣政治的定義，經濟最重要，不要再搞意識形態」，並稱讚朱立倫，對政策十分熟悉。

影片最後以「好的領導者，會在每個人身上看到他們的優點，即使他們是競爭對手」作為結尾，在結束前一刻，終於揭露出「郭台銘」3個字，讓人頓時才恍然大悟，原來是郭董的競選廣告，令人印象深刻。



更多鏡週刊報導

不滿國民黨找中天轉播電視政見會 郭董生氣了

韓粉誣指「拿郭台銘的錢」是羞辱 李艷秋開告了

郭董發送大禮包 6月起鴻海員工加薪7%