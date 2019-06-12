影／活逮首例秋行軍蟲的就是他！熱心張先生：當下只想趕快通報

記者周姈姈／綜合報導

拯救飛牛牧場免於「秋行軍蟲侵略」的無名英雄出現了！行政院農業委員會於今(12)日下午舉辦秋行軍蟲疫情處理說明記者會，邀請到無名英雄張先生，張先生提及，其實自己先前就知道秋行軍蟲在國外的災情，也知道秋行軍蟲長怎樣，因此他當下只想趕快通報牧場，希望別讓牧場身陷蟲蟲危機之中，也幸好有張先生，牧場才能免於虧損36億元的蟲害！



▲從事半導體產業的張先生平常有在看國際新聞，因此他先前就知道秋行軍蟲在國外的災情。（圖／農委會防檢局提供）



回想起發現首例秋行軍蟲的過程，張先生說，自己剛好在端午連假和家人一起去飛牛牧場玩，當他拿青割玉米餵羊時，突然發現葉片上有隻蟲，如果是一般遊客看到蟲早就尖叫了，但當下張先生並沒有尖叫，而是「仔細觀察並拍照」，接著馬上告知牧場工作人員「這可能是秋行軍蟲，要趕快通報」。

請繼續往下閱讀...



▲若不是張先生仔細觀察，整個飛牛牧場就會陷入蟲蟲危機了。（圖／翻攝自防檢局粉專）



張先生表示，他先前就知道秋行軍蟲在國外的災情，也知道秋行軍蟲長怎樣，所以當他第一時間看到時就火速通報牧場，也幸好那時有好幾位縣府與農業相關單位官員都有及時趕到牧場，才沒讓秋行軍蟲侵略牧場。



▲首位發現秋行軍蟲的無名英雄張先生現身農委會，接受主委陳吉仲表揚。（圖／農委會防檢局提供，下同）



張先生通報牧場後說，「牧場和政府的機制也很快啟動，包括撲殺還有防疫，都做得很好，快速判別並且殲滅。」才沒讓牧場身陷蟲蟲危機之中。

飛牛牧場董事長施尚斌則表示，「我們知道的第一時間就試過用各種方式去撲殺，後來發現火燒加上就地剷除銷毀並且掩埋才能完全防疫。」



▲飛牛牧場董事長施尚斌說，園區工作人員在接獲通報的第一時間就馬上撲殺。

其他人也看了...

差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲 網讚：高手在人間



宜、雲、嘉等農田還有7案例疑似秋行軍蟲 若確定將禁耕種3個月



比禽流感嚴重！秋行軍蟲危害「45%作物」 恐致農損達36億元



秋行軍蟲比非洲豬瘟可怕！防檢局視察金門「防高粱毀於一旦」



影／秋行軍蟲怎麼分辨？見「4個黑點特徵」快通報：成蟲跟飛蛾超像