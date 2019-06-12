秋行軍蟲比非洲豬瘟可怕！防檢局視察金門「防高粱毀於一旦」

▲秋行軍蟲。（圖／翻攝自防檢局臉書粉絲團）

生活中心／綜合報導

隨西南氣流從大陸飄來的秋行軍蟲現蹤苗栗縣飛牛牧場玉米田，全台農民如臨大敵，而與大陸很近的金門也拉警報，農委會防檢局長馮海東11日前往視察防範蟲災的準備情況，並強調金門7月份開始高粱種植期，必須在蟲害發生初期進行必要防治，否則到時蟲災發生，農民心血恐毀於一旦。

「秋行軍蟲危害比非洲豬瘟可怕！」防檢局12日在臉書粉絲團「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」PO文指出，行政院長蘇貞昌表示，國人共同防疫非洲豬瘟，端節才有肉粽吃，現在要全民共同防治秋行軍蟲襲台，蘇院長11日與農委會主委陳吉仲前往確認「秋行軍蟲」侵台並銷毀的苗栗飛牛牧場，視察防疫作為，「蘇院長指示三點，一、立即成立中央及地方秋行軍蟲災害應變小組，二、可用藥的疫區幫助農民噴藥，三、不適用藥的地區，銷毀農作物，給予農民補償。」

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▲行政院長蘇貞昌前往苗栗視察。（圖／記者黃孟珍翻攝）

同一時間，農委會副主委陳駿季召集防檢局及農委會各單位和地方政府，召開秋行軍蟲災害應變小組第一次會議，會中除了針對疫情現況及防疫方式進行討論及分工，也進一步確認秋行軍蟲後續防治的標準作業流程。陳駿季強調，目前發現的秋行軍蟲尚屬第一代的若蟲，應該把握這兩三週的黃金防疫期，針對出現的農地進行銷毀，先行殲滅勿讓其成蟲。陳駿季也呼籲，農民在田間視察時，如果發現疑似秋行軍蟲，應盡快通報防檢局等單位。

防檢局指出，由於外島的金門距離大陸很近，加上高粱及小麥等經濟作物也是秋行軍蟲危害重點，防檢局長馮海東趕往金門召開防災應變會議，除了視察秋行軍蟲費洛蒙的誘捕佈點，也盤點防治藥品。馮海東表示，金門7月份開始高粱種植期，必須在蟲害發生初期進行必要防治，否則到時蟲災發生，農民心血恐毀於一旦。

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