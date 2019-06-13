嚴防秋行軍蟲疫情　台南市成立緊急監控處理小組

▲台南市政府正式成立「秋行軍蟲疫情緊急監控處理小組」，並召開第一次緊急會議。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

對台灣農作物會造成嚴重災害的「秋行軍蟲」已流竄北中南，台南市政府正式成立「秋行軍蟲疫情緊急監控處理小組」，6月13日下午並召開第一次緊急會議，市長黃偉哲外出巡視防災工程，副市長許育典擔任召集人，即日起至6月21日，民眾只要發現可疑提供線索經確認，即可獲得1萬元獎勵金。

因行政院13日上午召開秋行軍蟲災害防救第3次會議，會中蘇貞昌院長指示各地方縣市首長，在13日下班前親自召開秋行軍蟲監控處理小組會議，在外勘察滯洪池和抽水站的市長黃偉哲，馬上指示副市長許育典在下午召開會議，除了副召集人李朝塘率農業局相關幹部參加外，包括新聞處、主計處、財稅局、衛生局、警察局和環保局也都派人參加，許育典立即進行任務分配，隨即選出總幹事、幹事，立即組成3組監測組。

黃偉哲表示，為了防範秋行軍蟲，台南市絕對會配合中央指示防蟲外，也會與鄰近縣市合作，發揮最大的防疫效果；農委會為擴大受理秋行軍蟲通報及快速篩選疑似蟲體，以便掌握疫情，即日起至6月21日，民眾只要提出檢舉，經鑑定確認為秋行軍蟲者，就可獲得1萬元獎勵金。

農委會表示，發現可疑秋行軍蟲的民眾，可選擇三種通報方式：1、撥打農委會防檢局（0800039131）專線、或利用農委會防檢局防疫小尖兵粉絲專頁、LINE@；2、農委會所屬各區農業改良場；3、「農作物天然災害即時回報」APP。

台南市政府13日召開的秋行軍蟲疫情緊急監控小組會議，除了確認相關負責單位和緊急連絡窗口外，也討論了移動管制、防治作業等緊急作業防治措施，副市長許育典要求各單位動起來外，更要求台南市政府各單位的緊急聯絡窗口，要保持手機24小時暢通，以便能隨時緊急動員各單位支援。