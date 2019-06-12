　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲這次發現秋行軍蟲的玉米田，距離牧場大約2公里遠，目前已被掩蓋與生物防治，昨天現場還可見電視台SNG車。。（圖／陳志東提供）
▲這次發現秋行軍蟲的玉米田，距離牧場大約2公里遠，目前已被掩蓋與生物防治。（圖／旅遊達人陳志東提供，下同，請勿任意翻攝）

記者周姈姈／綜合報導

這個無名英雄靠著「1個動作」挽救一場可能損及36億元的蟲害！旅遊達人陳志東就在自己的專頁分享，他昨（11）日到訪飛牛牧場，那時候和農場主人聊天之餘才知道台灣首例秋行軍蟲在苗栗現身，而且秋行軍蟲被發現和撲滅的過程很戲劇性，還非常幸運！

陳志東說，端午連假時，有一名遊客在飛牛牧場拿青割玉米餵羊時，突然發現葉片上有隻蟲，如果是一般遊客看到蟲，頂多會尖叫個幾聲「有蟲」，但這名遊客剛好是個昆蟲專家，當下他並沒有尖叫，而是「仔細觀察並拍照」，接著告知牧場工作人員「這可能是秋行軍蟲，要趕快通報」。

當下工作人員馬上檢查現場剩下的草束，沒有再發現其他蟲跡，而這位遊客也真的馬上去通報；到了大概下午3點多，好幾位縣府與農業相關單位官員就來到飛牛牧場，相當有效率，由於是端午連假緊急被召回，這些官員有的穿著短褲來不及換，有的則是帶著全身玩得髒兮兮的小孩就一起來了，飛牛牧場也緊急加派人手，大家一起進玉米田裡找蟲。

▲飛牛牧場。（圖／陳志東提供）
▲這位無名英雄在餵羊的時候發現葉片上的蟲可能是秋行軍蟲，當下趕緊通報牧場工作人員。

就這樣，一群人花了2個多小時在田裡翻找，還真的找到10多隻，然後緊急把蟲裝罐、送檢，等送驗結果一出爐，怪手立即開進玉米田把所有可能的危害就地掩埋，覆上烏肥，就此挽救一場可能損及36億元的蟲害。

這片發現秋行軍蟲的玉米田其實不在大家熟悉的飛牛牧場大草原裡，而是在距離農場約2公里外，一片專門種給羊吃的無農藥園區裡，平常除了農夫不會有人靠近；如果不是那位遊客眼尖在餵羊時看到蟲，蟲害也許根本就不會被發現。

至於這位無名英雄到底是誰，飛牛牧場匆匆間沒有問清楚，這幾天也沒看到媒體去詢問；但如果不是他具備專業並積極通報，如果不是飛牛牧場警覺並加派人力，如果不是當天政府官員放棄休假緊急來抓蟲，如果不是這一連串的如果與幸運，一場大禍可能就此蔓延。

▲▼秋行軍蟲。（圖／翻攝自防檢局粉專）
▲若不是無名英雄的仔細觀察，整個牧場可能就會被秋行軍蟲侵略。（圖／翻攝自防檢局粉專）

陳志東最後在貼文中表示，希望台灣若有幸避過這場蟲害後，相關單位可以找到這名通報的遊客，並且好好獎勵這位無名英雄，也好好鼓勵那些犧牲休假來抓蟲的官員。現在的台灣，太需要這種正向力量了！

陳志東於今早8點多發佈這篇文章，短時間內就吸引破千人按讚，分享次數更是已經破千，底下網友紛紛留言「感謝守住崗位的各位」、「天祐台灣...也感謝各局處人員的努力」、「真的是很幸運能即時發現，也很謝謝這位專家」、「高手在人間」等等，大家都搶著要感謝這位無名英雄。

相關新聞：

秋行軍蟲怎麼分辨？見「4個黑點特徵」快通報：成蟲跟飛蛾超像

ET快訊
獨／謝忻證實不錄《大集合》！ 臨陣請假神隱躲阿翔
阿翔老婆Po照放閃　謝忻留言「好甜蜜」...網怒：虧正宮把你
示威者癱瘓金鐘　立法會主席梁君彥宣布更改二讀時間

關鍵字：秋行軍蟲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「從未製作教戰圖卡！」賴清德陣營斥：有心人士勿再渲染

柯文哲：兩岸關係有專屬定位「事實就是這樣」

刺刀應抵禦外侮！卓榮泰要求：停止意圖影響民調結果的指控

朱立倫PO文「只會放煙火的首長誰不會當」　韓國瑜秒回：我不會

不再熱愛民進黨！　游盈隆挺賴清德：走完初選就是贏家

初選民調作弊爭議　賴清德：各種指控都要有根據

「發大財的確只是個口號」　朱立倫：我有能夠具體落實政見

若不選將挺郭台銘？柯文哲：至少行政能力應該是可以信任

有接到民進黨民調電話？柯文哲狂笑：聽說有柯文哲選項？

北檢隔2年咬韓國瑜背信　柯文哲酸北檢「反應比恐龍還慢」

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

「從未製作教戰圖卡！」賴清德陣營斥：有心人士勿再渲染

柯文哲：兩岸關係有專屬定位「事實就是這樣」

刺刀應抵禦外侮！卓榮泰要求：停止意圖影響民調結果的指控

朱立倫PO文「只會放煙火的首長誰不會當」　韓國瑜秒回：我不會

不再熱愛民進黨！　游盈隆挺賴清德：走完初選就是贏家

初選民調作弊爭議　賴清德：各種指控都要有根據

「發大財的確只是個口號」　朱立倫：我有能夠具體落實政見

若不選將挺郭台銘？柯文哲：至少行政能力應該是可以信任

有接到民進黨民調電話？柯文哲狂笑：聽說有柯文哲選項？

北檢隔2年咬韓國瑜背信　柯文哲酸北檢「反應比恐龍還慢」

屁孩沒戴帽闖紅燈遭勸「秒爆氣」　持棍猛追問候對方母親

橡皮筋纏身受困台65！愛滋貓休養後恢復圓潤體態　照片曝光網暴動

雞排妹喬奶影片曝光！辣露側乳「B→F激升」　2分31秒處無限重看

「從未製作教戰圖卡！」賴清德陣營斥：有心人士勿再渲染

快訊／恆春婦陳屍家中一樓「血跡被擦拭」　警帶回丈夫釐清

柯文哲：兩岸關係有專屬定位「事實就是這樣」

台泥股利4元歷年最高　張安平：和平廠開放會與居民達成共識

刺刀應抵禦外侮！卓榮泰要求：停止意圖影響民調結果的指控

減肥減心酸！台灣人愛用「5大瘦身法」失敗關鍵曝：TOP1汗白流了

工作10小時天亮才下班　回家發現被2公尺長巨鱷「攻佔」嚇傻

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

政治熱門新聞

影／侯友宜震怒撤換淡水分局長：..

北檢密訊學者　緊咬「韓國瑜背信..

高雄又一局長閃人　潘恒旭：屏東..

高嘉瑜站台賴清德全身濕　毛巾遮..

館長批韓「不知反送中」：想輸就..

通告費超好賺？　政論名嘴價目表..

反送中12日罷工罷市　在台港生..

岡山淹水　韓國瑜：治水不是變魔..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　..

即／港反送中遊行「警民地鐵對峙..

兩岸及台商議題成總統大選焦點

葉匡時：不曾勸別進中聯辦　郭台..

郭台銘：北京要重視中華民國的存..

更多熱門

相關新聞

秋行軍蟲怎麼分辨？見「4個黑點特徵」快通報

過去在美、非、大陸傳出的秋行軍蟲災情，如今台灣也證實遭蟲蟲入侵，一不注意可能就會造成每年上億的農產損失！行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指出，秋行軍幼蟲背上有4個明顯黑點，並有白色蟲卵、成蟲，民眾如果看到疑似蟲體，一定要盡快通報！

一夜能飛250km！4特性看懂秋行軍蟲

秋行軍蟲現苗栗　蘇揆：全力防疫

秋行軍蟲疑現蹤頭城　最快12日確認

秋行軍蟲入侵　農委會：恐比禽流感嚴重

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

情侶搭火車「狂摸舔嬌嗔」還流液體

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

謝忻、阿翔爆不倫戀！2天前發文「我偷吃」

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

謝忻最喜歡的是他！3年前激吻求借精生子

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面