差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間



▲這次發現秋行軍蟲的玉米田，距離牧場大約2公里遠，目前已被掩蓋與生物防治。（圖／旅遊達人陳志東提供，下同，請勿任意翻攝）



記者周姈姈／綜合報導

這個無名英雄靠著「1個動作」挽救一場可能損及36億元的蟲害！旅遊達人陳志東就在自己的專頁分享，他昨（11）日到訪飛牛牧場，那時候和農場主人聊天之餘才知道台灣首例秋行軍蟲在苗栗現身，而且秋行軍蟲被發現和撲滅的過程很戲劇性，還非常幸運！

陳志東說，端午連假時，有一名遊客在飛牛牧場拿青割玉米餵羊時，突然發現葉片上有隻蟲，如果是一般遊客看到蟲，頂多會尖叫個幾聲「有蟲」，但這名遊客剛好是個昆蟲專家，當下他並沒有尖叫，而是 「仔細觀察並拍照」 ，接著告知牧場工作人員「這可能是秋行軍蟲，要趕快通報」。

當下工作人員馬上檢查現場剩下的草束，沒有再發現其他蟲跡，而這位遊客也真的馬上去通報；到了大概下午3點多，好幾位縣府與農業相關單位官員就來到飛牛牧場，相當有效率，由於是端午連假緊急被召回，這些官員有的穿著短褲來不及換，有的則是帶著全身玩得髒兮兮的小孩就一起來了，飛牛牧場也緊急加派人手，大家一起進玉米田裡找蟲。



▲這位無名英雄在餵羊的時候發現葉片上的蟲可能是秋行軍蟲，當下趕緊通報牧場工作人員。



就這樣，一群人花了2個多小時在田裡翻找，還真的找到10多隻，然後緊急把蟲裝罐、送檢，等送驗結果一出爐，怪手立即開進玉米田把所有可能的危害就地掩埋，覆上烏肥，就此挽救一場可能損及36億元的蟲害。

這片發現秋行軍蟲的玉米田其實不在大家熟悉的飛牛牧場大草原裡，而是在距離農場約2公里外，一片專門種給羊吃的無農藥園區裡，平常除了農夫不會有人靠近；如果不是那位遊客眼尖在餵羊時看到蟲，蟲害也許根本就不會被發現。

至於這位無名英雄到底是誰，飛牛牧場匆匆間沒有問清楚，這幾天也沒看到媒體去詢問；但如果不是他具備專業並積極通報，如果不是飛牛牧場警覺並加派人力，如果不是當天政府官員放棄休假緊急來抓蟲，如果不是這一連串的如果與幸運，一場大禍可能就此蔓延。



▲若不是無名英雄的仔細觀察，整個牧場可能就會被秋行軍蟲侵略。（圖／翻攝自防檢局粉專）



陳志東最後在貼文中表示，希望台灣若有幸避過這場蟲害後，相關單位可以找到這名通報的遊客，並且好好獎勵這位無名英雄，也好好鼓勵那些犧牲休假來抓蟲的官員。現在的台灣，太需要這種正向力量了！

陳志東於今早8點多發佈這篇文章，短時間內就吸引破千人按讚，分享次數更是已經破千，底下網友紛紛留言「感謝守住崗位的各位」、「天祐台灣...也感謝各局處人員的努力」、「真的是很幸運能即時發現，也很謝謝這位專家」、「高手在人間」等等，大家都搶著要感謝這位無名英雄。

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