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通報「秋行軍蟲」救35億元農產！他收2隻娃娃當獎勵　農委會被罵翻了

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記者鄒鎮宇／綜合報導

從事半導體產業工作的張先生8日在苗栗縣飛牛牧場發現第一例「秋行軍蟲」，讓台灣免於每年36億元農損的嚴重蟲害，但農委會因獎勵辦法不能溯及既往，僅給張先生2隻娃娃做為感謝，引起網友不滿。對此，農委會改變獎勵，決定頒發1萬元給張先生，感謝他對防疫的貢獻。

張先生8日與家人到飛牛牧場遊玩時，因購買青割玉米葉要餵羊，這才發現上面有蟲，拍照比對後立刻請員工通報主管，「這可能是秋行軍蟲，要趕快通報」，並連繫媒體、希望可以加快政府的動作機制啟動。也因為他的熱心，拯救了牧場。

▲▼秋行軍蟲。（圖／翻攝自防檢局粉專）

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▲秋行軍蟲。（圖／翻攝自防檢局粉專）

▲▼首位發現秋行軍蟲的民眾張先生，飛牛牧場施董事長以及農委會主委陳吉仲。（圖／農委會防檢局提供）

▲農委會主委陳吉仲（右）表揚首位發現秋行軍蟲入侵的張先生。（圖／農委會防檢局提供）

農委會指出，凡是主動通報疑似在農田發現秋行軍蟲的民眾，並且鑑定確認後，將可得到1萬元獎勵金，12日起生效；但張先生發現的日期在此之前，無法溯及既往，便以「護國神犬」檢疫犬娃娃及貓頭鷹娃娃表揚。

針對讓台灣農產36億元免於損失的英雄僅收到兩隻娃娃，卻因規則無法拿到1萬元獎金，許多網友紛紛為他抱屈，「怎麼會是民眾通報第一例後第二例才有獎金？」、「送兩個娃娃是在搞笑嗎？把人家當小孩子，送個玩具就要打發走」，認為張先生花費的車費都高於兩隻娃娃。

對此，農委會也立即召開會議，決定將通報獎勵的期限追朔至8日並截至21日，只要通報人將電話、身分證明、發現秋行軍蟲的詳細地點、清晰圖像及植株受害狀圖像等檔案一併寄出，待應變小組派員勘查，確認真有入侵後便會發放1萬元獎金。

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關鍵字：秋行軍蟲,飛牛牧場,農委會

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