比禽流感嚴重！秋行軍蟲危害「45%作物」　恐致農損達36億元



▲防檢局表示，這可能比禽流感嚴重，呼籲民眾應主動檢查自家田間，以防該蟲肆虐。（圖／截取自防檢局直播影片）

生活中心／綜合報導

苗栗縣飛牛牧場發現秋行軍蟲的蹤跡，為全台首例。目前宜蘭、嘉義也傳出疑似案例，將於今日發表檢驗結果。由於西南氣流的關係，秋行軍蟲已在台灣出現蹤跡，因為台灣種植的作物皆為該蟲偏好食物，若成蟲害，恐影響45%種植面積，損失高達36億元。防檢局表示，這可能比禽流感嚴重，呼籲民眾應主動檢查自家田間，以防該蟲肆虐。

防檢局表示，秋行軍蟲原本在美洲，每年由南往北遷移，遇到冬季無法生存而消滅，入春再度往北移動。由於散播速度快，已從美洲傳到非洲、東南亞，以及中國大陸，目前中國18省已有該蟲蹤跡。秋行軍蟲的飛行能力為100公里，配上氣流甚至能超過200公里，現在西南氣流旺盛、台灣海峽最窄處直線距離僅130公里，因此秋行軍蟲一夜便能飛過台灣海峽。



▲蘇貞昌於臉書分享秋行軍蟲的防疫措施。（圖／擷取自蘇貞昌粉絲專頁）

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防檢局指出，秋行軍蟲目前有危害紀錄的寄主植物達353種，共包含76科，其中主要為害科別為禾本科作物，例如玉米、稻米等作物，且影響產量可能達2到3成，目前尚未有專門的農藥防治。台灣種植許多水稻、玉米、雜糧等農作物，約有45%種植面積都是秋行軍蟲偏好的植物，一旦入侵為害，估計每年可造成高達35億6千萬元的損失。

目前政府已成立應變小組，並在全國設有500個性費洛蒙監測點，目前尚未發現成蟲，應為第一代，因此目前方針為快速處理、撲滅。基本上，秋行軍蟲一生可產2000個蛋，只需要30天就可以完成一個世代（蟲卵孵化到成蟲）。防檢局表示，6月是第一世代成蟲的時機點，若未及時撲滅會成蟲災，恐比禽流感嚴重，因此呼籲農民主動到田間檢查，若看到可疑蟲子，應馬上通報檢疫局。