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台東鹿野、宜蘭大同確定2例秋行軍蟲入侵　緊急防治即日起啟動

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▲▼秋行軍蟲。（圖／翻攝自防檢局粉專）

▲秋行軍蟲又新增2例。（圖／翻攝自防檢局粉專）

記者許展溢／台北報導

秋行軍蟲繼入侵苗栗通霄、嘉義鹿草和宜蘭縣頭城鎮後，秋行軍蟲災害緊急應變小組 今（13日）再公布，11日民眾通報疑似2例分子鑑定結果出爐，確定就是秋行軍蟲，分別來自台東鹿野的玉米，及宜蘭大同的玉米筍，都屬稻米型。

應變小組表示，目前已和地方政府，進行相關受害作物及農田的銷毀處理作業程序，為加速確認案例的防治工作，即日起將直接依型態鑑定結果啟動緊急防治。目前也接獲民眾通報共78例，雲林、台中、新竹等縣市都有，但還有待專家形態鑑定確認，並呼籲全民切勿掉以輕心。

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▲▼秋行軍蟲。（圖／翻攝自防檢局粉專）

▲應變小組表示，將採「焚燒」或「掩埋」2種方式銷燬。（圖／翻攝自防檢局粉專）

應變小組指出，今天也和各縣市政府確認，在未發現秋行軍蟲成蟲前，經劃定疫區的農地將拉出封鎖線，進行移動管制，並依天候及地形條件採用現地「焚燒」或「掩埋」2種方式銷燬，並進行全區噴灑殺蟲劑，處理後的農田，都需加掛性費洛蒙誘集器，等3個月後無蟲跡後，才能耕作。

應變小組強調，目前秋行軍還是第一代幼蟲，有賴農民和民眾迅速通報殲滅，為達成及早發現及早防疫的目標，掌握防治關鍵期，只要通報人提供電話及身分證明文件，發現秋行軍蟲的詳細地點（包括縣市、鄉鎮及定位座標），和秋行軍蟲清晰圖像檔案及植株受害狀圖像檔案。應變小組將派員現場勘查，確認為自然入侵危害者，發給獎勵金新台幣1萬元。

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關鍵字：秋行軍蟲,台東鹿野,玉米,宜蘭大同,玉米筍

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