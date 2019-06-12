影／宜、雲、嘉等農田還有7案例疑似秋行軍蟲　若確定將禁耕種3個月

記者許展溢／台北報導

農委會10日發布秋行軍蟲首次入侵台灣後，今（12日）再確認第2、3例在宜蘭縣頭城、嘉義縣義竹玉米田。農委會副主委陳駿季表示，這2天已陸續收到民眾通報案例，目前約有7件看起來就是秋行軍蟲，但還需進一步用分子鑑定。

▲秋行軍蟲目前在全球入侵情況。（圖／農委會防檢局提供）

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▲頭城鎮1玉米田確認秋行軍蟲入侵，宜縣府將農作物銷毀掩埋。（圖／宜蘭農業處提供）

陳駿季指出，自從秋行軍蟲首例入侵訊息發布後，至今收到多很多農民提供照片，但判斷後，目前約有7件看起來很像秋行軍蟲的案例，分別在雲林、嘉義和宜蘭等地。但為了更確認，將啟動分子鑑定，假設確認真的是，到時會再進到另外一個階段，也就是將縮短通報到鑑定時程 。

▲秋行軍蟲緊急防治作業流程圖。（圖／農委會防檢局提供）

另外，補償部分，陳駿季表示，將分兩大部分，第一根據現在防疫檢疫規定，會針對已從事生產的農作物做補償外，二是在特定疫區也會禁止耕種3個月做觀察，用休耕補助獎勵方式，每公頃補助4萬5千元，減少農民損失。

▲秋行軍蟲，前三例皆為水稻型。（圖／農委會防檢局提供）

陳駿季強調， 因該蟲剩下7天到10天就有可能變成成蟲，因此這幾天是關鍵時間，希望有更多農民能主動巡田並通報，只要通報每筆會有1萬元獎勵。

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