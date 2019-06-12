秋行軍蟲怎麼分辨？見「4個黑點特徵」快通報：成蟲跟飛蛾超像

▲台灣第一起秋行軍蟲案例，所發現的幼蟲蟲體。（圖／翻攝自防檢局粉專，以下同）

記者謝承恩／綜合報導

過去在美、非、大陸傳出的秋行軍蟲災情，如今台灣也證實遭蟲蟲入侵，一不注意可能就會造成每年上億的農產損失！行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指出，秋行軍幼蟲背上有4個明顯黑點，並有白色蟲卵、成蟲，民眾如果看到疑似蟲體，一定要盡快通報！





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▲防檢局展開地毯搜索，找到秋行軍蟲吃過的葉子及其他幼蟲。（圖／翻攝自防檢局粉專）

秋行軍蟲上繁殖力快，是國際間人人聞之色變的農業害蟲！目前美、非共81國遭蟲災肆虐，而亞洲地區如孟加拉、泰國、印尼等8國，以及離台灣僅一海峽之隔的大陸，如四川、上海、廣東、福建等省皆有災情傳出。防檢局在8日證實，台灣第一例秋行軍蟲案例，發生在苗栗縣飛牛牧場的青割玉米田。

由於秋行軍蟲愛吃玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等食物，我國的主要農作物栽種面積，共有45%的比例的作物都是秋行軍蟲愛吃的，一旦入侵造成為害，每年估計可造成35億6千萬元的損失！民眾若發現疑似的蟲體，一定要盡速通報防檢局。其中有3點特徵一定要注意。

1.秋行軍蟲背部有明顯4個黑點，一節一節並列出現。

2.產卵可達上百甚至上千顆，呈現白色小球狀。

3.秋行軍蟲為夜蛾科，成蟲與許多同屬蛾類相當接近，區別難度高，可參考下圖。

防檢局提醒，請相關業者與農民主動赴田間巡檢 ，如有發現秋行軍蟲，請立即撥打防檢局專線 0800-039-131 或至防檢局防疫小尖兵臉書或防檢局 line@進行通報並上傳照片、影像以利快速鑑定並採取緊急防治措施。