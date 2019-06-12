宜蘭確認遭秋行軍蟲攻陷！　遭入侵農作將銷毀掩埋

▲頭城鎮確認秋行軍蟲入侵，遭入侵農作銷毀掩埋。（圖／宜蘭農業處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭遭秋行軍蟲攻陷了！遭入侵的頭城鎮0.6公頃玉蜀黍田農作，12日下午將銷毀掩埋。宜蘭動植物防疫所接獲通報於頭城鎮下新興段，發現青農種植玉蜀黍疑似秋行軍蟲蟲害案例，防疫所10日下午會同行政院農業委員會花蓮區農業改良場及頭城鎮農會人員至現場採樣蟲體送驗，中央防檢局目前確認是秋行軍蟲為害農作。





宜蘭動植物防疫所表示，除已在農地現場預防性措施，包括警戒、生物防治及誘蟲盒吊掛等作為。12日下午將由縣長林姿妙勘查現地並進行銷毀掩埋作業

秋行軍蟲（Fall armyworm）原生於熱帶和亞熱帶的美洲，在2016年傳播到非洲，2017年迅速蔓延至亞洲，2019年1月傳至中國，台灣於10日確診首案例發生於苗栗縣，宜蘭縣第2例。

秋行軍蟲與斜紋夜盜蟲都是雜食性昆蟲，對不同作物的氣味有不同偏好，母蟲喜歡在禾本科作物產卵(（每次產卵數為100-200顆），幼蟲孵化後食取植物的葉子，甚至鑽進植物體裡面，讓其無法收成，之後老熟幼蟲再鑽入土壤中化蛹，成蟲羽化後又再進入產卵期。例如玉米及稻米（旱稻）等，誕生的幼蟲也就以這些食物為生，也產生較大危害。

為防杜疑似案例區蟲害蔓延，動植物防疫所籲請相關業者與農民主動赴田間巡檢，如有發現該害蟲，請立即通報防疫所（03-9602350#631)）、行政院農業委員會花蓮區農業改良場（0800-069-880）或防檢局0800-039-131；另可透過防檢局防疫小尖兵臉書或防檢局Line@進行通報並上傳照片、影像，以利快速鑑定並採取緊急防治措施。

相關入侵秋行軍蟲，可至行政院農業委員會動植物防疫檢疫局網站瀏覽查閱。