教育部自製懶人包防秋行軍蟲肆虐　籲全台師生記下4步驟

▲目前全台已有3起秋行軍蟲確定案例。（圖／翻攝自防檢局粉專）

記者許展溢／台北報導

危害性外來種秋行軍蟲入侵國內，教育部今（13日）配合啟動相關防疫措施，通報全國各級學校、所屬館所及相關單位，立即啟動「通緝查報─秋行軍蟲」。並製作簡易懶人包，只要利用簡單巡察、辨識、通報和處置4步驟就能做到防疫動作。

秋行軍蟲主要會傷害台灣40%作物，其中又以玉米、水稻、高粱為最重要。根據農委會疫情資訊顯示，截至目前全台已有3起秋行軍蟲確定案例，但因秋行軍蟲從卵到成蟲僅30天，以現在的幼蟲階段，要在長到成蟲前全部殲滅，不能留在國內，因此接下來的7至10天內將是重要的防治期。

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▲簡單4步驟就能防秋行軍蟲肆虐。（圖／教育部提供）

教育部製作簡易懶人包，提供各級學校、機關使用，簡單4步驟包括巡察、辨識、通報、處置完成通報程序如下：

1、巡察：每日清晨或傍晚，目視檢查校園植栽：如玉米、水稻、萵苣、鬼針草、向日葵、花生、大豆、紅豆等。

2、辨識：依據農委會所提供之圖示，辨識秋行軍蟲頭部黃色倒Y紋路、每蟲節具4斑點的重要特徵。

3、通報：下載「農作物天然災害即時回報APP」，傳送疑似照片，在登錄時選擇農委會，並以通用密碼0000登入系統。進入後，點選「新增」進行秋行軍蟲通報，隨即可以拍照上傳。

4、處置：一旦確定為秋行軍蟲體，請立即通知防檢局專線：0800-039-131協助處理並表示，將會落實各級學校及的館所相關防疫措施，共同關心與處理秋行軍蟲入侵危機。

▲主動通報疑似在農田發現秋行軍蟲，經確認就可獲農委會1萬元獎勵金。（圖／教育部提供）

教育部呼籲各級學校師生及家長，若有發現類似的蟲害，可以用農委會的APP「農作物天然災害即時回報」通報防疫單位處理。且只要小小4步驟動作，就能大大幫上防疫的忙。另外，民眾主動通報疑似在農田發現秋行軍蟲，事後鑑定確認是秋行軍蟲，將可得到農委會1萬元獎勵金。