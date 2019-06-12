發臉書批「速食文化」　朱立倫：我也是明星球員要受到保護！

記者游芳男／宜蘭報導

國民黨總統初選參選人朱立倫12日出席「宜蘭縣政府免費敬老眼鏡公益推廣暨捐贈記者會」活動時說，針對清晨的臉書ＰＯ文，他說他講的是11日ＮＢＡ比賽，他們發覺ＮＢＡ在最後的冠軍賽，不能靠一球，最後一球來勝出，當然整個比賽是靠球技，也是靠團隊。

▲▼朱立倫12日說，「我也是明星球員，要保護好」。（圖／記者游芳男攝，下同）

另外他也提到說ＫＤ（勇士球星杜蘭特）受傷，就是整個ＮＢＡ比賽，他只是說，從ＮＢＡ比賽中感觸到說不能只靠一球、不靠一場比賽，我們要靠一個球季。不斷的努力。

提到「三隻小豬」的故事，也都是整個在講大家的形容，就是不能很脆弱，要很堅強很具有實力，否則的話很容易就崩潰掉。

朱立倫說：「我也是明星球員，韓市長也是球員，郭董事長也是明星球員，每一位明星球員都要保護好，都有可能受傷」。

媒體詢問，臉書提及的台灣成為「速食」的社會及「三隻小豬」故事等，是否在酸韓國瑜嗎？他說，以ＮＢＡ總冠軍賽為例，不能只靠一球、一場比賽，否則很容易就崩潰掉。而「朱立倫也是明星球員，韓市長也是球員，郭董事長也是明星球員，每一位明星球員都要保護好都有可能受傷」。

朱立倫臉書ＰＯ文說：

不知從何時開始，台灣成為「速食」的社會，投入任何事情，都希望「一立竿，就見影」，馬上看到效果。

在人的一生中，用時間培養自己不可取代的能力，是相當重要的。大家都知道「三隻小豬」的故事，倉促蓋成的茅草屋，絕對比不上腳踏實地，一磚一瓦蓋的房子來的穩固。

對許多首長來說，如果在任期內看不到績效，就好像對這項政策興致缺缺。但是，只會放煙火的首長，誰不會當；如果沒有遠見，憑什麼讓人民覺得你夠稱職？

十年前，我提出「三環三線」，就是不要因為「求速心態」，讓城市失去長遠的發展。對於產業規劃、城鄉發展，我們應該要「謀定而後動」，保持一致性，而非只顧著炒短線、開支票，這是不負責任的行為。

#明星球員也會有受傷的一天

#阿倫心內話