敦睦女艦長第一人　黃淑卿20年歷練豐富專業領導

軍聞社／記者李一豪側寫

「艦長就是艦長，不會因為性別而有什麼不一樣，每位上校艦長都是經過20年的軍旅歷練才有機會派任。」武昌軍艦艦長黃淑卿上校以簡單的一句話，回應任職後最常被詢問的問題。

今年敦睦遠航訓練支隊是首次有女艦長領軍出航，因而備受國人關注，然而近距離觀察後發現，黃上校真誠待人的領導哲學與專業學養，讓人意識到，成功並非偶然。

航行中某日午餐，待所有人用完餐，黃艦長率先發聲，「小政（政戰官），妳太瘦了，是不是輔導長都沒有給妳吃？」黃艦長言談間看似玩笑，卻令人感受到，她對部屬的瞭解與關懷，絲毫不馬虎。

雖然在餐桌上是位像媽媽的好好艦長，但是只要進入工作場所，黃艦長可是十分嚴肅，立刻扳起臉孔，拋出課題讓幹部接招，「值更官，請問進入雨區該如何處置？發現水面目標該有何作為？」從她銳利眼神與嚴謹的態度，立刻令人感受到其多年歷練所積累的專業，絕對有能力帶領軍艦守護我國海疆。

擔任艦長對海軍軍官而言，象徵榮譽與使命，帶領軍艦在汪洋大海中執行任務，不只肩負國人的期許，更須展現領導統御與決斷力，然而，對女性指揮官而言，有時壓力不只源於任務本身，或許更多時候，是來自外界的過度關注，然而黃艦長依舊面不改色，帶領全艦官兵向前航行，就如同她一貫強調的「艦長就是艦長」！