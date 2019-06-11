女官兵參與敦睦遠航　性別平權已在國軍落實

軍聞社／記者李一豪隨艦採訪

隨著時代變遷，越來越多女性在各領域展露頭角，講求性別平等的現代化部隊，男女的機會同樣均等，尤其今年海軍敦睦支隊武昌軍艦艦長黃上校，即是我國首位女性一級艦艦長，顯見性別平權不僅是口號，在國軍已然落實。

傳統造艦思維中，艦艇因武器配置等因素，造成內部空間狹窄，加以幾乎為男性的服役環境，並未考量女性住艙需求，但性別平等的觀念逐步普及，現代化的軍艦設計，開始將女性需求納入其中，使空間不再成為女性服役的絆腳石。

例如，守護臺海第一線的成功級軍艦，原先設計藍圖並未規劃女性住艙，在104年起陸續改裝後，使女性官兵能在作戰艦服役，實踐守衛海疆的抱負。

武昌軍艦黃艦長認為，海軍培養一位一級艦艦長，需耗費20年時間與投入巨大成本，並透過各項考評，才能拔擢適當幹部出任，而性別與各項專業考評無關，並非派任與否的考量因素。

黃艦長強調，其實並非只有艦長，包含輪機、帆纜，以至部門主管，女性任職已相當普遍，她以自身為例，期許後進「學姐做到了，妳們一定也可以，希望大家努力為自己爭取機會！」

另外，向來以訓練精實著稱的陸戰莒拳隊，今年有上兵葉旻慈、一兵李姈臻等2位女性士兵參與敦睦遠航任務，她們站在表演行列中，頭戴黃絲巾、身著白道服、留著短髮，格外令人側目。

以莒拳這項運動而言，雖女性在生理上較居弱勢，但2位女隊員一致認為，能夠習武報國，仍對國家充滿感謝，因此總是期許自己花更多的時間、投入更多的汗水，發揮人一己十、甚至己百的精神，卯足勁跟上進度，終能在友邦面前呈現最完美的操演。

敦睦支隊納編女性官兵執行任務的能力已獲肯定，這也將刺激更多優秀女性投入軍旅，在軍中發光發熱，成為守護國家安全的基石。