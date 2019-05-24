「陸戰之王」存缺陷　99A坦克總師曝：發動機漏油漏水

▲大陸九三閱兵展示「陸戰之王」99A坦克車。（圖／翻攝自環球網）

軍武中心／綜合報導

大陸擁有「陸戰之王」之稱的新一代主戰坦克「99A坦克」，已陸續出動參與解放軍各式軍演。據了解，這款先進主戰坦克動力系統水平已追上德國豹2A7、美國M1A2SEPV3坦克，但99A設計總師透露，其發動機的可靠性仍有隱憂，存在漏油漏水以及插頭鬆動等問題。

99A主戰坦克所使用的是150HB-2型渦輪增壓中冷柴油機，大陸知名軍事評論員「科羅廖夫」指出，該發動機是一款中西結合的產物，其技術來源是德國豹2坦克發動機的衍生型號，大陸進行自主改進提升，目前功率已從最初的1200馬力提升到1500馬力，未來還有望達到1800馬力，成為99A擁有強大作戰性能的關鍵設備。

談及150HB發動機，是大陸上世紀80年代花費不少力氣從德國得到一款性能指標、設計理念和豹2坦克的873型柴油機接近的396柴油機所發展的衍生型號。由於150HB柴油發動機基礎設計優秀，已成為解放軍新型坦克、裝甲車輛的動力，包含04/04A式步兵戰車、05式系列兩棲戰車、05式155毫米榴彈炮等多款戰車都採用150HB系列柴油發動機。

▼96B式主戰坦克。（圖／翻攝自微信公眾號順其小楚）

至於96B坦克也近年開始換裝150HB系列中的8缸1000馬力柴油發動機，而「陸戰之王」99A式主戰坦克裝備的則是150HB系列柴油發動機中功率最大的12缸1500馬力的柴油發動機。文章強調，「目前在動力功率上，99A式主戰坦克已經不輸國際同類坦克」。

但實際上150HB系列柴油發動機並非沒有缺陷，過去99A式主戰坦克的設計總師毛明就曾談及，150HB-2型發動機的可靠性還沒有達到完美水平，存在漏油漏水，插頭鬆動等問題，相較於國際先進水平還有一定差距。

▲習近平曾親登99A坦克，足見「陸戰之王」在解放軍中的重要性。（圖／翻攝自新華網）

資料顯示，99A式坦克目前是解放軍最先進的主戰坦克，其選用與99式相同的125毫米主炮，但能發射更多彈種，威力更強大、密集度也更高。此外，從外觀比較，99A炮塔更大、車體更高，不僅加裝堅固的新一代爆炸反應裝甲，頂部還裝新型複合裝甲，甚至還具備手動檔和自動檔操縱系統，讓坦克車能自動換檔，因此提高坦克連續作戰的能力和機動性。

當然99A最值得提及的無疑是其可怕防護能力，解放軍前「兵王」、現某團副營長賈元友指出，該型坦克由車體基甲，複合裝甲，披掛型反應裝甲組成，對於穿甲彈、破甲彈的防護，都達到1000毫米（1米）的程度。從現今各項的數據證明，99A坦克可以免疫全球主流當前和近未來所有主流穿甲彈。

▼央視公開99A主戰坦克正面防穿、防破能力均達到1000毫米以上。（圖／翻攝自央視）