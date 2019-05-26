合研航發1億美元到帳　陸企擁烏克蘭「動力沙皇」25%股份

▲北京天驕航空與馬達西奇企業聯手辦展 。（圖／翻攝自環球時報）

軍武中心／綜合報導

大陸與烏克蘭在航空發動機領域的合作已愈趨穩固，過去有「動力沙皇」之稱的烏方馬達西奇公司（Motor Sich）總裁博古斯拉耶夫（Vyacheslav A. Boguslayev）證實，正與中方企業推進航空發動機研製工作。據了解，中企過去承諾馬達西奇的2.5億美元交易款中已有1億美元到帳，因此中方企業現在擁有至少25%的股份。

《華盛頓郵報》報導，馬達西奇公司是世界重要航空發動機製造企業之一，曾為俄羅斯供應軍用直升機和其他大型固定翼軍機發動機。相中馬達西奇成熟的發動機製造經驗，北京天驕航空產業投資有限公司及旗下重慶天驕航空動力有限公司（統稱天驕航空）便在2017年著手收購對方股份。

此外，中烏兩方企業還協議在重慶共同投資建設一座工廠，用於生產和維護航空發動機。博古斯拉耶夫表示，該工廠已經部分建成但仍尚未投產。據陸媒預估，未來全面建成達產後，該廠將具備渦軸、渦槳、渦扇等多系列、多型號先進航空發動機研發、批產和維修保障能力，具備年產千台航空發動機能力。

▲天驕航空與馬達西奇聯合展出的D-436-148FM發動機。（圖／翻攝自環球軍事）

事實上，早在2018年的珠海航展中，天驕航空早已攜手馬達西奇公司聯合參展，當時展出包含D-436-148FM大涵道比渦扇發動機、AI-322小涵道比渦扇發動機、TV3-117VMA-SBM1V渦軸發動機以及MS-500V-S小功率渦槳發動機等4款航空發動機。其中AI-322系列發動機是新一代小涵道比渦扇發動機，其加力型為AI-322F，可滿足多種類先進教練機的使用要求，也可配裝於中國的L-15高級教練機。

由於烏克蘭近年對外貿方向的調整，明顯中國就是烏方主要的接觸對象。烏克蘭工商業協會會長吉納迪利‧切茲科夫直截了當的說，「我們所關心的是美國會不會買我們的貨？答案是『不會』。而中國確實會買。」他進一步指出，預計2020年，中國會成為烏克蘭最大的單一貿易對象國。而在2018年，烏克蘭與中國的貿易額達到98億美元，雙邊貿易額在過去2年時間裡增長51%。

▼L-15「獵鷹」高級教練機。（圖／翻攝自鳳凰軍事）