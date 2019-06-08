敦睦支隊過赤道求平安　遵循傳統安排表演討龍王歡心

軍聞社／記者李一豪隨艦採訪

今年海軍敦睦遠航訓練支隊敦訪友邦的過程中，途經赤道、鐵底海峽等2個對水手來說別具意義的海域，支隊循例舉辦活動，表達對大海及歷史的崇敬，更為航程增添難忘回憶。

依照慣例，無論軍、民船艦航經赤道時，都會舉行跨越赤道儀式，這項習俗的起源已不可考，而各國也稍有不同，西方國家的儀式中，由曾跨越赤道的船員分飾海神及其部屬，組織法庭審判首次越過赤道的水手，並加以審訊或懲罰，受審的船員通常會受潑濕衣服等輕微處罰。

我國則依照傳統信仰，相信海龍王因為受航行干擾而震怒，因此遲滯船隻航行，為討龍王歡心，船員便安排表演，以換得龍王給予平安通過的待遇。

這項儀式最初的目的，主要在於考驗初次航海的水手，能否忍受海上的艱苦生活，演變至今，無論中西方，都改以輕鬆幽默的方式呈現，成為一幕海上諧劇，或許過程不若一般人想像的嚴肅莊重，但仍不失其崇敬大自然的本意。

另外，支隊敦訪第三站索羅門群島，首都所在的瓜達康納爾島，以及鄰近瓜島的鐵底海峽，是二戰期間南太平洋主要戰場，死傷慘烈，支隊航經鐵底海峽時，特別舉行祭拜儀式，悼念當年在戰役中壯烈犧牲的軍魂，官兵們透過親身實境的體驗，感受戰爭無情與和平可貴。

二戰期間，美、日雙方為取得南太平洋空優，藉此延續海上戰略，因而不惜重兵搶攻瓜島的韓德森機場，犧牲慘烈，雙方共超過4萬5千名軍人葬身於此，總計上千架戰機與百餘艘軍艦沉沒在這片海域，因而被稱為「鐵底海峽」。

支隊官兵不僅航行途中憑弔，也在登上瓜達康納爾島後，利用休假時間，前往美軍陣亡將士紀念公園，遙望當年激戰的海域，見證歷史現場，可說饒富教育意義。

至於當年被視為重中之重的韓德森機場呢？2005年，該機場由日本出資協助遷建，日方出資首要條件即為機場必須改名，以首都為名的「Honiara國際機場」於焉而生，而韓德森機場原址改建為高爾夫球場，少部分當年的戰爭文物，則移置荷尼亞拉機場展示，使該機場也成為索國必訪的重要景點。