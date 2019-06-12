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可樂果、乖乖解鄉愁　磐石軍艦服務臺撫慰長航煩悶

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磐石軍艦服務臺　遠航生活放鬆好去處

軍聞社／記者李一豪隨艦採訪

敦睦遠航期間，官兵面對周而復始的值更，容易感到乏味，這時「服務臺」就成了慰藉人心的重要場所，磐石軍艦為提供官兵更完整的服務，遠航期間特別將服務時間延長為17小時，撫慰官兵長航時的煩悶。

走入磐石軍艦服務臺，映入眼簾的是各式零食、飲料，整齊排列在架上供官兵選購，另外，還提供飛鏢、球具，以及時下熱門的桌上遊戲，讓官兵能有更多放鬆身心的方式。

值得一提的是，該艦服務臺收銀方式，由官兵運用電腦文書軟體編寫收銀系統，取代原本人工結帳，不僅消除算錯帳、找錯錢等人為誤失的因素，更有效提升收銀速度，快速消化排隊人龍。

製作收銀系統的上兵陳彥翰指出，使用電腦結帳後，不但能讓所有購買品項一目瞭然，透過統計圖表，也能快速掌握熱銷與滯銷商品，藉此調整貨品上架位置，進而顯著改善滯銷品項的銷售狀況，也大幅提升營運效能。

磐石軍艦輔導長林中校表示，秉持服務初衷，此次敦睦遠航提供140餘種品項，包含飲料、零食、泡麵、香菸、罐頭及簡易生活用品等，所有營銷均以成本價販售，另提供逾30款桌遊供借用，為滿足深夜上、下更官兵的需求，營業時間延長為上午7時至晚上12時，讓服務臺成為另類的心靈充電站，調劑官兵緊湊航行生活的壓力。

磐石軍艦服務臺　遠航生活放鬆好去處

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