國軍公布雄三射擊過程　71秒擊中47公里外靶艦

▲海軍雄三飛彈架。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社

國軍罕見公布雄三飛彈射擊過程，海軍田單軍艦去年7月16日在九鵬海域雄三飛彈實彈射擊，僅耗時1分11秒，精準命中47公里外靶艦；無獨有偶，同一天沱江艦雄三射擊，也同樣擊沉靶艦。

軍事新聞通訊社報導，海軍田單軍艦去年6月納編海空軍飛彈射擊任務訓練；7月15日射擊支隊在支隊長吳立平少將率領下，率艦隊赴九鵬海域；7月16日上午7 時7分艦長孫康華上校下達發射命令、7時10分抵發射位 置，編號S015雄三飛彈發射、7時11分11秒命中47公里外靶艦。

特別的是，目前沱江級的原型艦沱江艦（舷號 PPG-618）上的雄風三型飛彈彈艙上也有一顆「黃星功標」，清楚顯示去年7月16日發射的雄三飛彈精準命中靶艦，與田單軍艦實彈射擊的時機點不謀而合。

▲沱江艦（圖／記者李毓康攝）

海軍官兵接受中央社訪問時表示，當天射擊地點為九鵬外海，由於當天風浪大、船身搖晃，雄三飛彈能夠精準命中目標，顯示國艦國造沱江艦及雄三的優異性能。

至於標記星星的時機，以海軍為例，分為「黃星」 與「藍星」，黃星用於飛彈；藍星用於火砲，只有砲塔看得到；若經射控雷達的協助，讓火砲擊落飛靶，黃星與藍星則分別存在於雷達、火砲上。

若在戰爭時期命中敵船，將不只是標記星號，回基地後有功人員將被授勳，有功艦船甚至還會插上「榮譽虎旗」，象徵成為戰功船。

（新聞來源中央社）