小王不肯付45萬「分手費」　綠帽夫當街砍他全家為愛妻出氣





▲男子因為婚外情慘遭殺害。（圖／翻攝自大陸微博／衡水突發）

大陸中心／綜合報導

河北省衡水市近來發生男子1家3口遭人砍殺的駭人事件，而兇手則是另一對夫妻。死者邵姓男子的家屬透露，紹男因為和人妻發生婚外情，分手後對方向他索討10萬人民幣（約台幣45萬元）分手費，他不給就遭對方和丈夫聯手殺害，妻子和女兒也因此慘死，家裡唯一倖存的大兒子因為放學較晚，才幸運逃過一劫。

牙醫良先生表示，這起事件發生在3日下午6時左右，在自家診所工作的他，突然一名女子撞門撞進，頸部還不斷流出鮮血，他試圖想要幫對方止血，但鮮血狂流根本止不住，他往外查看又看到距離店約10公尺的地方，還有一名男子和女童倒在鮮血中，趕緊幫忙報案。

家屬透露，36歲紹男和砍人的張姓女子學生時代曾經要好，但畢業後就沒有聯繫，直到2017年同學會重聚，已婚的2人便發展出婚外情，直到2018年4月紹男提出分手。張女後來發現自己罹患肺結核，懷疑是紹男傳染，便向對方索討10萬分手費但被拒絕，3日下午她夥同謝姓丈夫一同埋伏在紹男女兒所就讀的學校外，並一路尾隨對方至家附近時當街砍人。

有目擊者表示，紹男的妻子當時近菜店挑選商品，紹男則與女兒一起在外等候，突然被衝上來的謝男用磚塊砸頭。謝男又從妻子的袋中拿出一把刀，當街砍殺紹男1家3口。衡水市警方表示，36歲紹男因為和張女產生感情糾紛，才會被對方和謝姓丈夫當街砍殺，詳細案情仍待進一步審理中。