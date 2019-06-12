老公帶小三逛賣場還生2子　正宮忍到離婚後才告輸慘了

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基隆郭姓婦人與林姓男子婚後育有一子，沒想到丈夫竟然在婚姻期間跟連姓女子搞外遇，對方還產下兩子，起初她選擇隱忍，後來雙方離婚才決定提告通姦。無奈這時已經超過法定6個月的告訴期，縱使有通姦的事證，檢方最後也只能處分林、連兩人不起訴。

▲郭女曾質問連女是否會在自己離開之後，馬上嫁給林男。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關）

郭女在2008年時曾接獲員工告知，看到她的丈夫和另一名女子一起逛賣場，於是開口質問，但只得到「兩人是朋友」的回答；到了2016年時，她發現丈夫帶回來的包裹箱子上有連女的電話，直覺這應該就是「那位友人」的電話。

郭女按照箱子上的號碼打電話給連女，並提問要是自己和丈夫分開，對方會不會就這樣嫁過來，得到的答案則是「不會」。接著，郭女的兒子得知這件事，也數次傳訊息勸爸爸，稱小三很可惡、這麼做都是為了爸爸的錢等。

▲連女為林男生下兩名孩子。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

然而，郭女直到這個時候都沒有選擇提告，而是繼續隱忍，後來雙方在2018年離婚，她才決定分別對林、連兩人提告通姦以及相姦罪。

不過，檢方調查後發現，郭女最晚是在2017年10月得知丈夫外遇，而且連女還生下兩名兒子，卻拖到超過6個月的告訴期間才下定決心提告，就算確實有通姦的事證，最後也只能處分林、連兩人不起訴。