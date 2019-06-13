人妻「高雄香港大戰鄰居8次」提分手遭恐嚇PO伊莉　保留內褲反擊結果出爐

▲戴男辯稱和小花只是鄰居關係，並無發生關係。（圖／示意照／翻攝免費圖庫PEXELS）

社會中心／綜合報導

新北市一名人妻小花（化名）全身都是傷回家，被丈夫問發生什麼事，她才說出自己婚外情，和40多歲戴姓鄰居嘿咻8次，後來想斷掉這段關係卻被對方動粗，甚至還遭恐嚇要把性愛影片PO網。檢方痛斥戴男行為惡劣、不知反省，依傷害、相姦罪起訴，建請法院從重量刑。

《自由時報》報導，小花2016年8月到2017年3月，和戴男到高雄、香港出遊，期間共發生8次關係。她控訴，提分手後遭毆打，對方還登入變更刪除她的臉書帳號，在「伊莉論壇」貼出交往期間的性愛照片、影片，並把網址密碼傳給她，恐嚇若不配合就要公開密碼，PO到臉書社團。

▼小花被恐嚇要散布性愛片。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

小花被打到很慘回家，經丈夫追問才緩緩說出這段婚外情。小花夫雖戴了綠帽，但還是要幫愛妻討回公道，和戴男相約土地公廟談判，結果夫妻倆都被打倒在地，他氣得提告傷害、通姦。至於小花通姦部分，因丈夫撤告獲不起訴處分。

戴男辯稱和小花只是鄰居關係，並無發生關係。但小花則提出自己的內褲當作證物，驗出戴和另一名男子的DNA，且也通過測謊。

新北地檢署痛斥戴男不知反省、行為惡劣，依傷害、相姦罪起訴，建請法院從重量刑。至於戴涉犯恐嚇、妨害電腦使用罪一案，檢方認為只有單一指述、罪證不足，因此不起訴。