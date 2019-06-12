離家18年還有小三挨告求償4.3億　法院判賠正宮1.4億

▲丈夫結婚2年後就離家長達18年，期間還被抓姦在床，正宮氣得訴請離婚並求償上億元。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者楊佩琪／台北報導

一名金融世家後代呂姓男子，被妻子控訴結婚2年後就離家，對親生小孩不聞不問，還被抓姦在床，妻子向法院訴請離婚，孩子監護權歸她，並求償包括夫妻剩餘財產分配高達4.3多億元。台北地方法院日前判決妻子勝訴，呂男應賠償1.4億多元，2名子女16歲前則由夫妻自行協議共同照護。

呂妻指控，她與呂男結婚，育有一對子女，但呂男2年後便離家，開始長達18年的分居生活，患有慢性疾病的2個孩子，完全都是她在撫養。而呂男不僅對家中不聞不問，也不關心小孩狀況，還被抓姦在床，當時呂男曾答應要給付3000萬元和解金，但至今一毛未付，因此向法院請求准予離婚，孩子監護權歸她，並請求夫妻剩餘財產分配、給付和解金、孩子撫養費等，一共4億3234萬9531元。

不過呂男否認所有指控，強調他僅曾搬到南投埔里3個月，因妻子認為感情無法穩定，才又搬回台北，他願意負起扶養孩子的責任，即便法院要判監護權歸妻子，也應給予適當的探視權。

至於夫妻剩餘財產分配部分，他強調自己名下的財產，大多是婚前財產或婚後受贈、繼承，加上利息收入累積來的，並非靠妻子薪資所得，如果就差額平均分配，實有失公平。另外，妻子所說3000萬和解金，他認為，當時律師提出以離婚為前提，要求妻子也提出條件，並非和解金。

法官則認為，呂男與妻子的婚姻確實已無法維持；考量夫妻倆健康、財務、居住環境狀況，子女應由夫妻倆共同負責監護扶養，才是對孩子最好的結果。

而呂妻請求呂男應每月給付2名孩子至成年為止共15萬元扶養費，法官認為應准許，加上刑事通姦部分3000萬元和解金，以及夫妻剩餘財產分配部分，判決呂男共應給付1億4564萬元給妻子，全案上訴。

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