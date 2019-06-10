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家裡有怪聲！女屋主嚇到報案　警持槍包圍無辜「小鹿班比」

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家裡有怪聲！女屋主嚇到報案　警持槍包圍無辜「小鹿班比」。（圖／翻攝自YouTube／Kicks 105）

▲員警攻堅時，意外發現「危險兇嫌」是一隻鹿。（圖／翻攝自YouTube／Kicks 105

國際中心／綜合報導

美國德州拉夫金市(Lufkin)日前發生一起烏龍事件，一名女屋主因為聽到玻璃碎裂聲，以為家裡遭小偷闖入急忙報警。警方接獲報案抵達現場，發現屋內果然有人影，一度計畫持槍進行圍捕，結果靠近一看發現，「兇嫌」竟然是隻不小心闖入的雌鹿。

拉夫金警方6日凌晨6時10分接到報案，一名女屋主表示，她聽到玻璃碎裂，屋裡還傳來奇怪的腳步聲，由於她把武器放在家中廚房裡，擔心對方拿到武器後會對她不測，已先把自己鎖在壁櫃裡，希望警方能趕快來她家幫忙。

從警方所公布的影片可看到，員警抵達現場察看，發現女屋主前窗玻璃是破碎的，還聽到裡面傳出走動聲，他沒有貿然開槍，而是先退回安全處等待支援，他表示，「我當時不確定屋內有多少人，所以我四處走動確定他沒有從後門或其他窗戶逃跑。」

支援趕到後，大批警力組成小隊一起闖入屋內，只見員警手舉著槍，不斷向兇嫌喊話，「我們是警察，把手舉起來，房子已經被我們包圍了」，然而有其他員警突然大喊，「那是一隻鹿！是一隻鹿」。只見被持槍警察包圍的雌鹿飽受驚嚇，一直在屋內亂竄想要找到出口。

員警伊巴拉(Eddie Ibarra)表示，「一旦我們發現是一隻鹿，我們就笑了出來」，當下便放下了槍，試圖想幫助雌鹿離開，「這隻鹿到處亂竄想要離開，有很幾度差點從後門闖出，但由於門被關起來，所以牠又回到屋內，現場一片混亂」。雌鹿最後順利從前門逃出，幸好事件沒有造成任何傷亡。

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關鍵字：小鹿,德州,警察,女屋主,班比,Lufkin,北美要聞

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